〔伦敦奥运〕中国媒体谴责羽毛球规则制定者

投行观点：未来两年人民币兑美元贬值速度将放缓，今年底至7.3--摩根士丹利
路透北京2月16日 - 美国大型投行--摩根士丹利近日发表蓝皮书预测，人民币兑美元的贬值速度在未来两年将放缓，预计2017年底将贬值至7.30，而在2018年底将贬值至7.43。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月3日电---中国官方媒体周五表示，国际奥委会（IOC）和国际羽联也应该为伦敦奥运会8名羽毛球运动员消极比赛一事负责。
国际羽联已经要求中国、韩国和印尼调查相关四对女子双打组合。这四对女子双打在周二上演了滑稽表演，力图输掉比赛以便在淘汰赛中轻松晋级。
在国际羽联发布这一要求之前，中国羽毛球总教练李永波承认，他对头号种子于洋/王晓理在小组循环赛阶段故意输球一事负有责任。
“中国羽毛球队是错了，但他们没有犯‘弥天大罪’，李永波的道歉不仅来得快，也挺诚恳，”颇具影响力的《环球时报》如此评价该事件。
“他们值得批评和处罚，但如果国际奥委会及国际羽联的惩罚做过头，而且那些国际体育组织里的官僚主义者们自己撇得一干二净，拒绝分担任何责任，就会引起另一种愤慨。”
一些队伍已经批评了这次羽毛球比赛的循环赛制是滋生舞弊的温床。
李永波在道歉中表示，虽然他对球员们的消极比赛找不到任何借口，但是球员们的表现反映了新规则的不足。
新华社早前引用了一位不知名发言人的说法表示，中国官员已经严厉“批评并教育”了中国羽毛球队，并要求他们给出公开道歉。
除中国组合于洋/王晓理外，4名来自韩国的选手以及2名来自印尼的选手也被取消了参赛资格。
于洋已经决定退役，她抨击羽联打碎了她和她搭档（王晓理）的“梦想”。
“于洋从小就很听话，我不相信她会自作主张，”国家电台引用了于洋母亲周丽的这一说法。（完）
编译：孙舒 发稿：王燕焜
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