〔伦敦奥运〕安哥拉教练忘记让拳手称体重被取消资格,被骂“傻瓜”

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦8月2日电---一位安哥拉拳击教练被自己的代表团团长斥骂为“傻瓜”，因为他忘了让该国唯一的拳击选手去进行赛前称重，后者因此失去参赛资格、痛哭不已。

安哥拉91公斤级选手席尔瓦（Tumba Silva）今年26岁，是前世界冠军尤班克（Chris Eubank）在安哥拉开设的拳击学校中的弟子。周三他原本要在第一轮对战2008年北京奥运会银牌得主、来自意大利的鲁索（Clemente Russo ）。但他由于错过了早上的强制赛前称重而被取消了参赛资格。

“那个教练里的傻瓜，叫他傻瓜是因为他没有别的名字，在8点到9点之间，他既没去参加技术会议也没参加选手称重，”安哥拉代表团团长蒙特罗（Antonio Monteiro）周四对葡萄牙体育日报《A Bola》如此说道。

“那个运动员特别伤心，哭得像孩子一样。教练蠢成这个样子，我不得不自己去告诉运动员这个坏消息。他（席尔瓦）哭得这么伤心，我都没法安慰他。”

“席尔瓦几乎把全部生命都放在这场比赛上了。无论胜利与否，他希望这场比赛成为具有历史性意义的一站。”（完）