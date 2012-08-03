〔中国票据市场〕转贴利率本周大跌,银行争先买入票据资产使用信贷额度

路透北京8月3日电---中国票据市场转贴利率本周大跌.7月新增信贷投放增长或有限,信贷额度很宽松,依照惯例,银行纷纷争先买入票据资产以使用信贷额度,加之资金利率从高位逐步回落,均推动转帖利率节节下行.
"转帖利率比上周跌了50、60个点,"华南地区一银行交易员称,"(信贷)额度宽松,机构大部分都在收票,票据供不应求,价格就下来了."
他并指出,根据四大行7月新增信贷数据消息推算,当月信贷投放或仍一般,佐证了机构信贷规模使用不足,进而以票据消耗的情况.
上海证券报周五报导,中国四大国有银行7月新增人民币贷款约2,200亿元,环比多增300亿元左右.信贷投放环比回升的态势在前半个月即有体现,不过还是在在月末最后几日,新增贷款以几百亿的规模大幅增长,票据再度占据一定规模.[ID:nSB1705086]
在银行间同业拆放市场,三个月ShiborSHICNY3MD=报3.6864%,较上周五的3.7593%下跌.
浙江省一银行交易员则表示,杭州票据案对市场的影响在渐渐过去,确实能看到一些票据中介公司收缩的迹象,但机构的心态早转向平和,前期观望的买票机构,在规模使用压力下,亦投入抢票的队伍中.
据第一财经日报报导,杭州市公安局前周对31个票据贴现窝点统一行动,初步核查涉案非法经营额达900多亿元.
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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周五 4.9099/4.6550 5.0119/4.7540 6.1233/6.5064
上周五 4.9982/4.7355 5.2291/4.8895 6.2100/5.6913
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变动 -8.83/-8.05 -21.72/-13.55 -8.67/-18.49
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.
**逆回购报价走低**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.2389%,低于上周五4.3343%.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
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周五 2.5340/2.4727 2.6070/2.5570
上周五 2.5427/2.4777 2.5752/2.5102
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯
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