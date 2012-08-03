〔中国汇市〕人民币小幅收跌,交投清淡市场无明确方向(更新版)

* 人民币小幅收跌,但整周稍微走强

* 交投清淡,市场无明确方向

* 后期结汇盘料有所增加

路透北京8月3日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五收盘小幅下跌,但整周仍稍微走强.ECB会议结果不如预期令隔夜欧元等非美货币走弱,今日人民币中间价继续低开,即期汇价亦难有表现,不过交投相对清淡,市场无明确方向.

交易员称,市场本来预期中间价会开在更低位置,可能是央行考虑要维持汇率更加稳定;而早盘开盘后市场比较平静,客盘量也很少,午盘也未如此前几天在下午3点半后出现明显波动.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3727 6.3700 6.3753 6.3421 6.3392 6.3674

以下为北京时间16:57,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4270/10 6.4300

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3820/30 6.3958

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水1,000点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4727元.

"昨天欧元是大动了一番,今天中间价美元是走强了,但是不多.看来政策也不希望人民币兑美元有太大的起伏,"上海一外资行交易员说.

而华东一银行交易员称,一般而言,从七八月份开始,结汇盘会相对多起来,不过今天"整体感觉没有什么大单子."

备受关注的欧洲央行会议(ECB)并没有带来好消息.欧洲央行总裁德拉吉的讲话令投资人失望,他们原本预期央行将立即采取行动遏制欧债危机.路透在德拉吉讲话后采访近50位分析师发现,多数分析师预计欧洲央行将在9月开始购买意大利和西班牙债券,并将降息至0.50%.[ID:nSB1704832]

上述交易员并称,人民币短期可能会继续走贬,不过空间还要看国内外经济形势的变化和进出口贸易的数据.

对于周四中国央行货币政策报告表示将减少干预汇率频率.上海某国有银行交易员认为,目前来看结售汇水平基本保持平衡,也不太需要央行太多干涉.

"全年而言人民币兑美元大体也就维持在目前这个水平了,不会有太多波动,即便有预计也是跟随美元指数,市场化的程度正在增强."该交易员称.

中国央行周四称,下一阶段将进一步提高货币政策的有效性,有效解决信贷资金供求结构性矛盾,并降低外汇市场干预频率、增加灵活性,使市场供求在汇率形成中发挥更大作用.[ID:nSB1703768]

离岸市场上,北京时间12:23,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3810/30元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4280/10.

东京汇市欧元周五承压,此前由于欧洲央行没有像承诺那样立即重启买债计划来压低西班牙和意大利借贷成本,让市场大失所望,欧元大跌.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科/李然; 审校 张喜良

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