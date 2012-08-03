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货币新闻 | 2012年 8月 3日 星期五 17:16 BJT

〔中国证券〕国务院批准扩大上海张江等三地新三板试点,促中小企业融资

路透北京8月3日电---中国新三板试点再度扩容,中国证监会周五称,经国务院批准,决定扩大非上市股份公司股份转让试点,增加上海张江高新技术产业开发区、武汉东湖新技术产业开发区、天津滨海高新区.

据中国证券报官网称,按照"总体规划,分步推进,稳妥实施"的原则,设立全国中小企业股份转让系统,逐步将条件比较成熟的园区纳入试点范围,为试点园区的非上市股份公司提供股份报价转让等服务.

此前的2006年1月,中国批准北京中关村科技园区作为首个新三板试点.

证监会负责人亦表示,新三板定位于为成长性、创新型中小企业提供股份转让和定向融资服务,这将有利于加强对经济薄弱环节的支持,促进民间投资和中小企业发展.

他解读认为,新三板市场的融资功能属于小额定向融资,扩大十点后,融资额也很有限,对市场扩容影响很小.

从中关村公司股份转让试点情况来看,6年来挂牌公司100多家.新三板成立后,拓宽了资本市场服务面,将有利于缓解交易所市场的发行上市压力,稳定市场预期.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 黄凯

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