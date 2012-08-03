〔中国证券〕证监会宣布新三板扩容,融资额有限市场影响弱(更新版)

《汇市简讯》欧洲盘初：美元下跌，因美债收益率脱离高位
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
(新增更多细节和背景)
* 上海、武汉和天津三地纳入新三板试点
* 若停发新股对提振二级市场作用有限
* 降印花税正在研究,未安排近期推出
路透北京8月3日电---市场期盼已久的"新三板"终于修成正果,非上市股份公司股份转让试点扩大,新增上海张江高新技术产业开发区、武汉东湖新技术产业开发区、天津滨海高新区.证监会并称,因融资额有限,扩容后对市场影响也很小.
中国证券报周五援引中国证监会新闻通气会称,新三板成立后,拓宽了资本市场服务面,将有利于缓解交易所市场的发行上市压力,稳定市场预期.
新三板市场的融资功能属于小额定向融资,扩大试点后,融资额也很有限,对市场扩容影响很小.从中关村公司股份转让试点情况来看,6年来挂牌公司100多家,定向增资总额只有17.29亿元人民币,公司单次融资规模也只有几千万元.其二级市场流动性不高,2011年平均换手率只有2.93%,涉及的资金量有限.
周五沪综指.SSEC尾盘上涨近20个点,收报2,132.80,市场猜测又会有利好出台.于是证监会在下午4点召开的新闻通气会成为关注焦点.
继周四宣布第三次大幅度降低A股交易经手费、过户费和期货交易手续费标准后,周五的通气会已经是本周证监会召开的第三次新闻通气会.然后目前来看,证监会每周开会稳定市场信心的良苦用心并未带来股市的反弹的回报.今年以来沪综指累计下跌3%.
公开资料信息显示,"新三板"市场原来特指中关村科技园区非上市股份有限公司进入代办股份系统进行转让试点,因为挂牌企业均为高科技企业而不同于原转让系统内的退市企业及原STAQ、NET系统挂牌公司,故形象地称为"新三板".
证监会有关负责人并称,有关部门正在研究证券印花税相关问题,但近期没有推出的安排.
而对于市场上关于停发新股给二级市场止跌的建议,证监会表示,基本面因素是导致市场走弱的主要因素,停发新股对提振二级市场的作用有限,二级市场运行态势已经成为影响新股发行的重要因素.
证监会在积极大力培养机构投资者,主动做好长期资金进入资本市场的衔接和服务工作,这些工作已经取得了积极成效.
今年1-7月,首发审核213企业,其中35家被否决.首发上市的企业为122家,比去年同期减少65家,融资861亿元,比去年同期减少53%.今年有29%的首发企业上市首日跌破发行价.(完)
--发稿 张胜男; 审校 黄凯
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
路透台北2月16日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超33.28亿台币，连六个交易日 买超共计361.29亿台币；上交易日修正后为买超130.02亿台币。 三大法人今日合计买超23.39亿台币，上交易日修正后为买超131.15亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/16 +33.28 +23.39 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.94r 2/8 -60.93 -6
路透新加坡2月16日 - 台币周四攀升至20个月新高，韩元亦触及三个月高位，之前发布的数据显示美国经济表现稳健，对亚洲经济体来说是个好兆头。 周三美元指数触及一个月新高后有所回落，也给新兴亚币带来支撑。 台币兑美元 一度涨至30.66，为2015年5月底以来最强水平；随后转跌，最新为较上日收盘跌0.2%。 韩元兑美元 最高攀升至1,133，为11月9日以来最强水准。韩元随后回吐部分涨幅，最新涨0.1%至1,140.70。 韩国企划财政部长官柳一镐周四称汇市波动剧烈 。该言论加剧了外界对韩国央行可能进行干预以遏制韩元升值的担忧，引发韩元回撤。 人民币 和泰铢 兑美元小幅上扬。 尽管美联储主席叶伦本周的国会证词以及美国乐观经济数据使得美联储3月升息的可能性加大，但亚币仍表现出韧性。 分析师表示，美国经济稳健增长的迹象有利于亚洲经济体，对亚洲货币构成支撑因素。 周三数据显示，美