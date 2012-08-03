〔路透调查〕日本第二季GDP增长率料降至0.6%,因消费放缓

《汇市简讯》欧洲盘初：美元下跌，因美债收益率脱离高位
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
* 公布项:日本第二季国内生产总值(GDP)初值
* 公布时间: 8月12日2350GMT
* 路透调查预估中值: 较前季增长0.6%
路透东京8月3日电---周五的一份路透调查显示,日本经济增长率可能在第二季放缓至0.6%,因消费者支出反弹开始失去动能,欧债危机打压出口需求.
日本第二季国内生产总值(GDP)增长率料将是第一季纪录水准的一半,增长年率预计在2.5%,仍高于美国第二季GDP增长年率1.5%.
"第一季消费非常强劲,但家庭收入的增速却不足以让支出维持强劲态势,"三菱UFJ摩根士丹利证券资深固定收益分析师Shuji Tonouchi表示.
"我不认为外部需求将会给成长带来多大帮助,因为能源进口很高.由于中国和美国经济放缓,出口将最终走弱."
参与调查的29位分析师预计,日本第二季民间消费预计将成长0.3%,因去年地震、海啸和核事故后的复苏开始减弱,上季涨幅为1.2%.民间消费占日本经济的约60%.
消费预计也将放缓,因日本政府对购买节能汽车的补贴措施所带来的提振效果减退.
第二季外部需求料将持平,第一季曾为经济增长贡献0.1个百分点,此前日本增加进口燃料用油,以减少对核能的依赖,该国出口也放缓.
随着政府将支出用于东北沿海灾区重建,日本经济料将持续增长,今年表现预计将好于其他发达国家.(完)
--编译 洪曦;审校 白云
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
路透台北2月16日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超33.28亿台币，连六个交易日 买超共计361.29亿台币；上交易日修正后为买超130.02亿台币。 三大法人今日合计买超23.39亿台币，上交易日修正后为买超131.15亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/16 +33.28 +23.39 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.94r 2/8 -60.93 -6
路透新加坡2月16日 - 台币周四攀升至20个月新高，韩元亦触及三个月高位，之前发布的数据显示美国经济表现稳健，对亚洲经济体来说是个好兆头。 周三美元指数触及一个月新高后有所回落，也给新兴亚币带来支撑。 台币兑美元 一度涨至30.66，为2015年5月底以来最强水平；随后转跌，最新为较上日收盘跌0.2%。 韩元兑美元 最高攀升至1,133，为11月9日以来最强水准。韩元随后回吐部分涨幅，最新涨0.1%至1,140.70。 韩国企划财政部长官柳一镐周四称汇市波动剧烈 。该言论加剧了外界对韩国央行可能进行干预以遏制韩元升值的担忧，引发韩元回撤。 人民币 和泰铢 兑美元小幅上扬。 尽管美联储主席叶伦本周的国会证词以及美国乐观经济数据使得美联储3月升息的可能性加大，但亚币仍表现出韧性。 分析师表示，美国经济稳健增长的迹象有利于亚洲经济体，对亚洲货币构成支撑因素。 周三数据显示，美