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货币新闻 | 2012年 8月 3日 星期五 17:50 BJT

〔路透调查〕日本第二季GDP增长率料降至0.6%,因消费放缓

* 公布项:日本第二季国内生产总值(GDP)初值

* 公布时间: 8月12日2350GMT

* 路透调查预估中值: 较前季增长0.6%

路透东京8月3日电---周五的一份路透调查显示,日本经济增长率可能在第二季放缓至0.6%,因消费者支出反弹开始失去动能,欧债危机打压出口需求.

日本第二季国内生产总值(GDP)增长率料将是第一季纪录水准的一半,增长年率预计在2.5%,仍高于美国第二季GDP增长年率1.5%.

"第一季消费非常强劲,但家庭收入的增速却不足以让支出维持强劲态势,"三菱UFJ摩根士丹利证券资深固定收益分析师Shuji Tonouchi表示.

"我不认为外部需求将会给成长带来多大帮助,因为能源进口很高.由于中国和美国经济放缓,出口将最终走弱."

参与调查的29位分析师预计,日本第二季民间消费预计将成长0.3%,因去年地震、海啸和核事故后的复苏开始减弱,上季涨幅为1.2%.民间消费占日本经济的约60%.

消费预计也将放缓,因日本政府对购买节能汽车的补贴措施所带来的提振效果减退.

第二季外部需求料将持平,第一季曾为经济增长贡献0.1个百分点,此前日本增加进口燃料用油,以减少对核能的依赖,该国出口也放缓.

随着政府将支出用于东北沿海灾区重建,日本经济料将持续增长,今年表现预计将好于其他发达国家.(完)

--编译 洪曦;审校 白云

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