〔路透调查〕日本央行下周料按兵不动,可能警告经济复苏风险

《汇市简讯》欧洲盘初：美元下跌，因美债收益率脱离高位
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
* 日央行料不会放宽政策,除非美国就业数据引发日圆大涨
* 对出口和产出的评估可能更趋黯淡
* 央行委员会或将讨论资产计划微调空间
* 料在8月9日0330-0530GMT公布利率决定
路透东京8月3日电---日本央行下周料维持货币政策不变,但可能加强对全球需求放缓和日圆重新上扬的警告,暗示若经济复苏面临威胁,其准备再次放松政策.
如果周五公布的美国非农就业数据,或者欧债危机的发展,推动日圆大涨至足以损及企业信心的地步,那么该央行或准备采取行动.
否则,其将倾向于按兵不动,并期望在震后重建支出带来的提振作用完全显现前,全球对日本商品的需求能够增加.
尽管本周美国联邦储备理事会(美联储,FED)和欧洲央行(ECB)都决定暂时维持政策不变,但由于日圆波动不大,日本央行面临的立即行动压力也减弱.
"在美联储和欧洲央行宣布会议决策后,日圆变动不大,因此日本央行也就没什么动机要匆忙行动."摩根大通证券的资深分析师Masamichi Adachi表示.
"但日本央行可能强调前景面临着更多的风险,从而为9月或10月行动奠定基础."
货币政策委员会已难以向市场强行注入现金,因此可能会讨论是否需要进一步微调央行的资产购买和贷款计划,例如取消政府购债计划最低利率为0.1%的规定.
但市场普遍预计,其周四将维持隔夜拆款利率目标在0-0.10%不变,资产购买和贷款计划规模也将维持在70万亿(兆)日圆不变.
日本央行可能会下调其对出口和产出的评估,使得市场仍预计其未来将进一步放松政策.
许多市场人士预计,该央行下次放松政策将在10月,届时其将在半年度报告中全面评估经济和物价前景.(完)
--编译 许娜;审校 隋芬
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
路透台北2月16日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超33.28亿台币，连六个交易日 买超共计361.29亿台币；上交易日修正后为买超130.02亿台币。 三大法人今日合计买超23.39亿台币，上交易日修正后为买超131.15亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/16 +33.28 +23.39 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.94r 2/8 -60.93 -6
路透新加坡2月16日 - 台币周四攀升至20个月新高，韩元亦触及三个月高位，之前发布的数据显示美国经济表现稳健，对亚洲经济体来说是个好兆头。 周三美元指数触及一个月新高后有所回落，也给新兴亚币带来支撑。 台币兑美元 一度涨至30.66，为2015年5月底以来最强水平；随后转跌，最新为较上日收盘跌0.2%。 韩元兑美元 最高攀升至1,133，为11月9日以来最强水准。韩元随后回吐部分涨幅，最新涨0.1%至1,140.70。 韩国企划财政部长官柳一镐周四称汇市波动剧烈 。该言论加剧了外界对韩国央行可能进行干预以遏制韩元升值的担忧，引发韩元回撤。 人民币 和泰铢 兑美元小幅上扬。 尽管美联储主席叶伦本周的国会证词以及美国乐观经济数据使得美联储3月升息的可能性加大，但亚币仍表现出韧性。 分析师表示，美国经济稳健增长的迹象有利于亚洲经济体，对亚洲货币构成支撑因素。 周三数据显示，美