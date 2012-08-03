〔路透调查〕日本央行下周料按兵不动,可能警告经济复苏风险

* 日央行料不会放宽政策,除非美国就业数据引发日圆大涨

* 对出口和产出的评估可能更趋黯淡

* 央行委员会或将讨论资产计划微调空间

* 料在8月9日0330-0530GMT公布利率决定

路透东京8月3日电---日本央行下周料维持货币政策不变,但可能加强对全球需求放缓和日圆重新上扬的警告,暗示若经济复苏面临威胁,其准备再次放松政策.

如果周五公布的美国非农就业数据,或者欧债危机的发展,推动日圆大涨至足以损及企业信心的地步,那么该央行或准备采取行动.

否则,其将倾向于按兵不动,并期望在震后重建支出带来的提振作用完全显现前,全球对日本商品的需求能够增加.

尽管本周美国联邦储备理事会(美联储,FED)和欧洲央行(ECB)都决定暂时维持政策不变,但由于日圆波动不大,日本央行面临的立即行动压力也减弱.

"在美联储和欧洲央行宣布会议决策后,日圆变动不大,因此日本央行也就没什么动机要匆忙行动."摩根大通证券的资深分析师Masamichi Adachi表示.

"但日本央行可能强调前景面临着更多的风险,从而为9月或10月行动奠定基础."

货币政策委员会已难以向市场强行注入现金,因此可能会讨论是否需要进一步微调央行的资产购买和贷款计划,例如取消政府购债计划最低利率为0.1%的规定.

但市场普遍预计,其周四将维持隔夜拆款利率目标在0-0.10%不变,资产购买和贷款计划规模也将维持在70万亿(兆)日圆不变.

日本央行可能会下调其对出口和产出的评估,使得市场仍预计其未来将进一步放松政策.

许多市场人士预计,该央行下次放松政策将在10月,届时其将在半年度报告中全面评估经济和物价前景.(完)