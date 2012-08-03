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债券 | 2012年 8月 3日 星期五 18:33 BJT

〔伦敦美债〕公债下跌,非农就业数据公布前市场交投谨慎

路透伦敦8月3日电---美国公债周五在欧洲市场下跌,部分市场人士对周四涨势获利了结,但交投活动清淡,日内稍晚将公布美国非农就业数据.

公债价格周四跳涨,之前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉未马上采取行动遏制欧债危机,令部分投资者感到失望.德拉吉表示,欧洲央行将准备购买意大利和西班牙公债,但只有政府先启动欧元区抒困基金,允许其加入欧洲央行的购债行列,欧洲央行才会实施干预.[ID:nSB1704832]

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