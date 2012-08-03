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货币新闻 | 2012年 8月 3日 星期五 19:40 BJT

〔美国经济〕美联储或需在2014年末之前上调利率--FED拉克尔

路透华盛顿8月3日电---美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五表示,美联储(FED)或需要在2014年末以前上调官方利率,为其反对美联储最近决议做辩护.

本周美联储维持货币政策不变,不过释放出必要时考虑新一轮购债措施的强烈信号.

政策制定者还重申了他们的观点,即美联储目前为接近零水准的指标隔夜利率,至少要保持到2014年末.

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