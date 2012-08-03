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货币新闻 | 2012年 8月 3日 星期五 20:03 BJT

〔欧洲经济〕西班牙首相拉霍伊称,目前西班牙很难为其债务再融资

路透马德里8月3日电---西班牙首相拉霍伊周五重申,目前西班牙为自身债务再融资已变得越来越困难.(完)

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