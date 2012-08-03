纽约期市：ICE期棉下跌近1%，因纺织厂将3月合约展期至5月合约
路透2月15日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三下跌近1%，因在下周迎来首个交割通知日前，纺织厂将3月合约展期至5月合约。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.
路透2月15日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三下跌近1%，因在下周迎来首个交割通知日前，纺织厂将3月合约展期至5月合约。
路透纽约2月15日 - 美国股市周三收涨，盘中再创纪录新高，标普500指数连升第七日，受助于一波强劲的经济数据，以及特朗普总统将削减企业税的乐观预期继续发酵。
* 消费者物价录得四年来最大增幅 * 美联储3月升息机率升高 * 高盛和摩根大通将升息时机预期提前 路透纽约2月15日 - 指标美债收益率周三升至两周半高位，此前发布 的数据显示，上月消费者物价急升，支撑了美国联邦储备理事会(FED/美 联储)更加接近升息的预期。 劳工部称，1月消费者物价指数(CPI)跳升0.6%，12月时升0.3%。1月C PI升幅为2013年2月以来最大。 “CPI和核心CPI都比预期高，”D.A. Davidson固定收益交易副总裁 Mary Ann Hurley称。 商务部数据显示，上月零售销售增长0.4%，因家庭购买电子产品等一 系列商品。 指标10年期公债 价格尾盘下跌11/32，收益率报2.51%， 稍早收益率升至1月27日以来最高的2.52%。 “10年期收益率超过2.5%，带来了一些买盘，还有一些跨市场交易头 寸出脱，”加拿大帝国商业银行(CIBC)公债交易负责人Tom Tucci称。 T