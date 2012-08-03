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债券 | 2012年 8月 4日 星期六 00:41 BJT

〔英国债市〕英债期货大跌,因预期欧洲央行将采取行动和美就业岗位激增

路透伦敦8月3日电---英债期货周五重挫逾一个大点,投资者预期欧洲央行最终会购买公债,导致风险意愿回暖,而美国就业岗位意外强劲增长,也令英债价格承压.

欧洲央行周四暗示,可能开始购买公债,以压低西班牙和意大利借贷成本,但为此设定了前提条件,且德国对此持反对意见,令市场最初倍感失望.

今日市场情绪发生转变.

"尽管欧洲央行未立即采取行动,仍有很多证据显示央行在不久的将来将有所行动,这对风险资产相对利好,"Investec的固定收益分析师Brian Barry表示.

9月英债期货FLGU2收跌102个跳动点,报121.10,从120.92的日低反弹,可比德债期货FGBLU2回落近2个大点.

美国公布就业数据前,9月合约跌53个跳动点,在美国公布7月就业人口增幅为五个月来最高后,该合约应声扩大跌幅逾30个跳动点.

现货市场,10年期英债收益率GB10YT=RR上扬11个基点,报1.549%.与可比德债收益率差收窄5个基点,报14个基点.

英国央行下周发布的季度通胀报告以及之后的记者会将是市场关注的焦点,预计将为货币政策未来的走向提供线索.(完)

--编译 母红;审校 李军

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