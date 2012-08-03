〔英国债市〕英债期货大跌,因预期欧洲央行将采取行动和美就业岗位激增

中国债市动态：期货由跌转升国债收益率震荡走低，TLF到期未续影响不大
路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
路透伦敦8月3日电---英债期货周五重挫逾一个大点,投资者预期欧洲央行最终会购买公债,导致风险意愿回暖,而美国就业岗位意外强劲增长,也令英债价格承压.
欧洲央行周四暗示,可能开始购买公债,以压低西班牙和意大利借贷成本,但为此设定了前提条件,且德国对此持反对意见,令市场最初倍感失望.
今日市场情绪发生转变.
"尽管欧洲央行未立即采取行动,仍有很多证据显示央行在不久的将来将有所行动,这对风险资产相对利好,"Investec的固定收益分析师Brian Barry表示.
9月英债期货FLGU2收跌102个跳动点,报121.10,从120.92的日低反弹,可比德债期货FGBLU2回落近2个大点.
美国公布就业数据前,9月合约跌53个跳动点,在美国公布7月就业人口增幅为五个月来最高后,该合约应声扩大跌幅逾30个跳动点.
现货市场,10年期英债收益率GB10YT=RR上扬11个基点,报1.549%.与可比德债收益率差收窄5个基点,报14个基点.
英国央行下周发布的季度通胀报告以及之后的记者会将是市场关注的焦点,预计将为货币政策未来的走向提供线索.(完)
--编译 母红;审校 李军
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路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
0315GMT，韩元兑美元 报1,140.5，较周三收盘1,142.2涨0.2%；盘中触及2016年11月9日以来最高1,133.0。
路透上海2月16日 - 中国银行间市场周四资金面略偏紧张，隔夜回购利率涨幅明显，不过七天以上期限则 多有回落。交易员称，或因受到部分TLF(临时流动性便利)到期未续影响，大行资金供给减少，但市场提前有 所预期，资金面整体平稳，央行MLF(中期借贷便利)超额续做及公开市场转为净投放也有助缓和流动性压力。 “早上资金有点紧的，大行出钱少了，可能跟TLF到期没续有关系。”上海一券商交易员称。 她并称，本周公开市场、MLF、TLF等到期量大，市场对资金面一直保持谨慎态度，现在收紧也在预期之中 。不过随着央行各类“粉”续做情况明朗及周末临近，隔夜品种需求开始上升、原本旺盛的七天以上跨周资金 需求则下降，因此今日资金价格是隔夜涨而七天降。 两位消息人士周四透露，部分银行今日到期的TLF未续做；随着现金不断回笼且央行对冲，分散到期的TLF 不会对市场流动性造成影响。TLF是央行1月为保障春节前现金投放的集中性需求对大型银行开展 的临时流动性支持，期限28天，资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同。 上海一基金交