〔美国热股〕美国国际集团恢复交易后上涨1.5%

澳洲股市：收于近两年高位，受金融和原材料类股上涨提振
指标S&P/ASX 200指数收涨0.1%或7.23点至5,816.3点，为2015年5月5日以来最高收盘水平。上日，该指标股指收涨0.9%。
路透8月3日电---美国国际集团(AIG)(AIG.N)在周五恢复交易后上涨1.5%.
此前AIG称美财政部将出售45亿美元AIG普通股,已知会财政部其有意以首次公开发行(IPO)价购买部分股票.(完)
--编译 于春红 审校 李军
指标S&P/ASX 200指数收涨0.1%或7.23点至5,816.3点，为2015年5月5日以来最高收盘水平。上日，该指标股指收涨0.9%。
路透香港2月16日 - 香港房地产网站GoHome.com.hk周四发表的调查显示，近九成受访市民认为香港楼价过高且远超负担水平，并预期今年上半年楼价将继续上升，考虑置业的受访者虽仍占逾七成，但相比上次调查结果则下跌7个百分点，跌幅是历年之最。
路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。