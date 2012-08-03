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市场报道 | 2012年 8月 4日 星期六 03:25 BJT

〔美国热股〕美国国际集团恢复交易后上涨1.5%

路透8月3日电---美国国际集团(AIG)(AIG.N)在周五恢复交易后上涨1.5%.

此前AIG称美财政部将出售45亿美元AIG普通股,已知会财政部其有意以首次公开发行(IPO)价购买部分股票.(完)

--编译 于春红 审校 李军

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