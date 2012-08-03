〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,结束此前三天连跌走势

香港房地产：市民认为楼价过高，考虑置业比例降且跌幅为历年之最--调查
路透香港2月16日 - 香港房地产网站GoHome.com.hk周四发表的调查显示，近九成受访市民认为香港楼价过高且远超负担水平，并预期今年上半年楼价将继续上升，考虑置业的受访者虽仍占逾七成，但相比上次调查结果则下跌7个百分点，跌幅是历年之最。
路透8月3日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高,结束了此前的三天连跌走势,交易商指因美国非农就业数据好于预期,打压了美元,恢复了投资者对商品等高风险资产的偏好.
美国非农就业数据公布后,美国原油期货<0#CL:>涨逾4美元.
几家看多的民间机构对美国作物的预估提供了支撑,一周后美国农业部将于8月10日公布作物报告.美国农业曾于7月预估,大豆产量为30.50亿蒲式耳,单产为每英亩40.5蒲式耳.
Informa Economics将美国大豆产量预估从此前的29亿蒲式耳下调至27.91亿蒲式耳.并将美国大豆单产预估从每英亩38.5蒲式耳下调至37.2蒲式耳.
Farm Futures杂志调查后预期,美国2012年大豆产量为26.96亿蒲式耳,每英亩单产为35.8蒲式耳.
Doane Advisory Services在进行年度田间巡查后预计,美国今年大豆产量为27.25亿蒲式耳,每英亩单产为36.6蒲式耳.
大豆期货涨势因美国中西部部分地区降雨,且本周末将迎来更多降雨的消息而受到抑制,这些降雨将有利于仍在结荚期的大豆.
8月大豆现货SQ2在到期前因投资者结清部位而承压,尽管市场缺少对该合约的交割.
CBOT报告没有对8月大豆及豆粕期货的交割,豆油期货交割量为1,665口.
CBOT-11月大豆期货SX2涨12-1/4美分,报16.28-3/4美元.
8月豆粕合约SMQ2收高7.8美元,收报每短吨531.5美元.
8月豆油合约BOQ2上涨0.50美分,报每磅52.04美分.
以下为CBOT农产品期货在2017GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
---------------------------------------------------
CBOT玉米Cc1 811.00 17.00 2.1% 25.4%
CBOT大豆Sc1 1658.00 3.25 0.2% 38.3%
CBOT豆粕SMc1 532.80 7.80 1.5% 72.2%
CBOT豆油BOc1 52.15 0.50 1.0% 0.1%
CBOT小麦Wc1 888.00 23.00 2.7% 36.0%
CBOT稻米RRc1 1598.00 10.00 0.6% 9.4%
EU小麦BL2H0 261.25 4.75 1.9% 29.0%
NYMEX原油期货CLc1 91.23 4.1 4.7% -7.7%
道琼工业指数.DJI 13,096 217 1.7% 7.2%
现货金XAU= 1602.89 13.15 0.8% 2.5%
欧元/美元EUR= 1.2380 0.0200 1.6% -4.4%
美元指数.DXY 82.3730 -0.9880 -1.2% 2.7%
波罗的海
干散货指数.BADI 852 -9 -1.1% -51.0%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
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--编译 于春红;审校 李军
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