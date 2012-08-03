〔国际油市〕布兰特原油期货触及10周高位,受益于美国非农就业报告

香港房地产：市民认为楼价过高，考虑置业比例降且跌幅为历年之最--调查
路透香港2月16日 - 香港房地产网站GoHome.com.hk周四发表的调查显示，近九成受访市民认为香港楼价过高且远超负担水平，并预期今年上半年楼价将继续上升，考虑置业的受访者虽仍占逾七成，但相比上次调查结果则下跌7个百分点，跌幅是历年之最。
* 美国原油期货大涨近5%
* 美国7月非农就业岗位增幅超过预期
* 北海油田停产维护,伊朗石油禁运限制支撑油价
路透纽约8月3日电---油价周五大幅上涨,布兰特原油期货触及10周高位,此前美国公布的7月非农就业报告显示工作岗位增幅高于预期.
美国原油期货涨近5%,因美国就业岗位增幅超过预期,尽管失业率微幅上升至8.3%,这引发了股市涨势,并带动欧元/美元上扬.
汤森路透Jefferies CRB指数.CRB受美国原油期货带动上涨2%,因美元下跌引发市场看多人气.
美元指数.DXY跌1%,美元下跌有利于美元计价的石油和其他商品.
"今天美国公布的7月非农就业数据远优于分析师预期,股市和工业商品市场今天可能上涨,"Prestige Economics LLC总裁Jason Schenker在电子邮件中称.
9月布兰特原油期货LCOc1涨3.04美元,结算价报每桶108.94美元,一度较100日移动均线切入位高出3美分,至109.13美元,这是自5月22日触及109.36美元以来最高近月合约盘中价格.
美国9月原油期货CLc1涨4.27美元,结算价报91.40美元,稍早触及7月20日以来最高位91.74美元.
布兰特原油期货本周累计涨2.32%,美国原油期货升1.4%.7月,布兰特原油期货共计涨7.28%,美国原油期货升3.65%.
布兰特原油期货成交量较30日均值低7%,美国原油期货成交量较30日均值高12%.
美国劳工部公布,7月美国非农就业岗位增加16.3万个,为五个月来最高,该数据远高于路透调查分析师预计的增长10万个.
失业率微幅上升,部分分析师和交易商称,这维持了美联储推出更多货币刺激政策的可能性,尽管美联储在周三会议结束没有宣布更多刺激政策.
美国供应管理协会(ISM)周五公布,7月非制造业指数为52.6,预估为52.0.6月为52.1.但就业分项指数低于50,为2011年12月以来首见,为2011年9月以来最低.[ID:nEAPA30DM1]这进一步令美元承压,支撑了油价.
美国RBOB汽油期货RBc1涨逾2%,取暖油期货HOc1升近3%,双双回升至每加仑2.90美元上方.汽油期货回升至200日移动均线切入位上方,取暖油期货涨至100日移动均线切入位上方.
今年大西洋季风带出现的第五个热带风暴Ernesto周五进入加勒比海,预计将刮向墨西哥湾,这支撑了原油和成品油期货价格.
中东情势依旧动荡不安,继续支撑原油价格.
布兰特原油期货本周获得更多支撑,因预计北海英国部分的油田维护将使9月减产.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
9月原油 91.40 4.27 4.9% 87.23 91.74 285,244 302,698
10月原油 91.64 4.23 4.8% 87.58 91.98 79,432 72,171
9月RBOB汽油 2.9310 0.0614 2.1% 2.8590 2.9508 40,875 65,027
10月RBOB汽油 2.7127 0.0710 2.7% 2.6394 2.7217 26,493 38,245
9月取暖油 2.9261 0.0838 3.0% 2.8399 2.9333 44,445 65,773
10月取暖油 2.9323 0.0824 2.9% 2.8484 2.9397 19,396 31,489
ICE合约
9月布兰特 108.94 3.04 2.9% 105.80 109.13 210,151 259,588
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 595,998 581,707 528,364 1,417,427 -15,341
汽油 100,963 152,209 140,332 248,950 3,130
取暖油 99,163 170,977 141,515 304,005 827 (完)
--编译 于春红;审校 李军
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