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市场报道 | 2012年 8月 4日 星期六 05:39 BJT

〔标题新闻〕财政部称AIG股票售价为30.50美元,预计筹资约50亿美元,在AIG的持股比率降至55%

* 美国国际集团(AIG)

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