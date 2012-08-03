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市场报道 | 2012年 8月 4日 星期六 05:57 BJT

〔标题新闻〕AIG称财政部在首次公开发行中出售1.639亿股AIG股票,该公司同意购买9,840万股

* 美国国际集团(AIG)

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