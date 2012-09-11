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货币新闻 | 2012年 9月 12日 星期三 00:19 BJT

〔EIA月报〕EIA下调今明两年非OPEC石油日产量预估

路透9月11日电---美国能源资料协会(EIA)周二将非石油输出国组织(OPEC)国家2012年石油日产量预估下调5万桶,至5,249万桶.

EIA在其月度短期能源展望报告中,将2013年非OPEC石油日产量预估下调7万桶,至5,373万桶.(完)

--编译 李军;审校 程琳

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