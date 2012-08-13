《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--8月13日

路透上海8月13日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各 个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发 行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年8月13日-8月17日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 8/13 深 华 鹏 飞 300350 2,167 9.50 23.75 恒泰证券 8/16 8/15 沪 新 华 龙 -- 不超过6,336 -- -- 安信证券 8/20 8/23 沪 渤海轮渡 -- 不超过10,100 -- -- 瑞信方正证券8/28 8/28 深 煌 上 煌 002695 不超过3,098 -- -- 国信证券 8/31 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,455.04亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1721990] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 银河主题策略 银河基金 中信银行 农业银行、国泰君安等 8/15-9/14 股票基金 浦银安盛幸福 浦银安盛 交通银行 招商银行、申银万国等 8/15-9/14 回报定期开放债券基金 招商安盈 招商基金 工商银行 中国银行、招商证券等 8/15-9/5 募集目标上限为50亿人民币(不包括募集期利息) 保本混合基金 汇添富多元 汇 添 富 中国银行 建设银行、渤海证券等 8/13-9/14 收益债券基金 中银保本混合基金 中银基金 招商银行 中国银行、招商银行等 8/13-9/14 募集份额目标不超过50亿份(不包括募集期利息) 平安大华保本 平安大华 建设银行 交通银行、平安证券等 8/13-9/7 募集金额上限为48亿元(不包括募集期认购利息) 混合基金 富国中国中小盘 富国基金 境内:工商银行 农业银行、海通证券等 8/13-8/31 预定募集规模为40亿元(包括募集期内认购资金利息) (香港上市)股票基金(QDII) 境外:香港上海汇丰银行 农银汇理深证 农银汇理 光大银行 建设银行、东方证券等 8/9-8/31 100指数增强基金 浙商聚盈 浙商基金 交通银行 浦发银行、东方证券等 8/6-9/14 信用债债券基金 富兰克林国海 国海富兰克林 农业银行 交通银行、国海证券等 8/6-9/7 恒久信用债券基金 博时信用债 博时基金 工商银行 中国银行、中信建投等 8/9-9/5 纯债债券基金 华安安心收益 华安基金 邮储银行 中国银行、信达证券等 8/6-9/5 债券基金 信达澳银消费 信达澳银 建设银行 招商银行、银河证券等 8/6-8/31 优选股票基金 泰信中证锐联 泰信基金 工商银行 北京银行、安信证券等 8/6-8/31 基本面400指数分级基金 诺德深证300 诺德基金 中国银行 交通银行、长江证券等 8/1-8/31 指数分级基金 鹏华纯债债券基金 鹏华基金 建设银行 农业银行、国信证券等 8/2-8/29 华商中证500 华商基金 工商银行 民生银行、中信证券等 8/1-8/28 指数分级基金 国金通用国鑫 国金通用 光大银行 工商银行、华泰证券等 8/13-8/24 灵活配置混合型发起式基金 大成中证500 大成基金 中国银行 建设银行、银河证券等 8/6-8/24 沪市ETF联接基金 摩根士丹利华鑫 摩根士丹利华鑫 建设银行 建设银行、交通银行等 7/30-8/24 多元收益债券基金 基金 博时医疗保健 博时基金 中国银行 招商银行、国泰君安等 7/23-8/24 行业股票基金 中证500沪市ETF 大成基金 中国银行 广州证券、国海证券等 7/30-8/17 银华上证50等 银华基金 建设银行 银河证券、广发证券等 7/23-8/17 权重ETF基金 银华上证50等 银华基金 建设银行 建设银行、中国银行等 7/23-8/17 权重ETF联接基金 易方达恒生中国 易 方 达 境内:交通银行 建设银行、瑞银证券等 7/18-8/17 企业ETF联接基金 境外:汇丰银行 (QDII)(ETF联接) 恒生ETF联接基金 华夏基金 境内:中国银行 工商银行、光大证券等 7/18-8/17 (QDII)(ETF联接) 境外:中银香港 华宝兴业资源 华宝兴业 中国银行 农业银行、兴业证券等 7/16-8/17 优选股票基金 华安逆向策略 华安基金 工商银行 交通银行、海通证券等 7/18-8/14 股票基金 ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 农发行 198.5 3年 固息金融债 周一 国开行 100 7年 浮息金融债 周一 一年定存基准 100 7年 固息金融债 周一 中石油集团 200 4年 中期票据 周一 国家电网 100 3年 中期票据 周三 财政部 300 7年 记账式国债 8/9-8/13 今年第10期七年品种第二次续发 210 3年 凭证式国债 8/10-8/19 90 5年 凭证式国债 8/10-8/19 300 5年 记账式国债 8/16-8/20 湖南等六省市 216 3年 地方政府债 8/13-8/15 ======================================================================================== 4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 正回购到期 逆回购到期 合计 50 300 -1,000 -650 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 进出口银行 固息金融债 150 周一 注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五. ======================================================================================= 2.本周新股资金解冻 --------------------------------------------------------------------------------------- 简