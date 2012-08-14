〔中国公开市场〕今日将进行500亿元逆回购操作,期限七天--业内人士

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透上海8月14日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行500亿元人民币逆回购操作,期限七天.
周一公开市场一级交易商继续同时上报了正/逆回购两种需求,其中逆回购期限为七天,正回购期限包括28天和91天.
上周央行进行了1,000亿元的七天期逆回购操作,利率持平在3.35%,当周净投放440亿元.
今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.(完)
--发稿 丁淑琴; 审校 林高丽
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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