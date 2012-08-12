(重温稿)〔台湾货币市场〕364天期国库券决标贴现率预估在0.79-0.81%

* 标售天期: 364天期国库券

* 标售金额: 200亿台币

* 标售时间: 下周一(13日),下周二(14日)发行

* 受访家数: 6家(银行、票券商及寿险)

* 预测高低区间: 0.785-0.82%

* 平均中值区间: 0.79-0.81%

路透台北8月10日电---台湾央行下周一将代财政部标售364天期国库券.金融人士认为,在央行先前引导短率向下并放松冲销力道后,目前场上游资相当充裕,估计本次国库券标售利率将落于0.79-0.81%,较6月时同天期国库券得标贴现率0.834%明显下降.

路透今日共访查六家银行、票券商和寿险,预估区间主要落在0.79-0.81%,最低预估在0.785%,最高预估在0.82%.

资金调度人士指出,尽管通货膨胀疑虑升高,让市场认为央行降息的可能性较低,但央行刻意减少收受中长天期存单后,短钱充斥市场难以去化,外商银行急于寻找长天期的投资标的,积极抢标下已使本月稍早标售的364期央行存单利率创一年半来低位.

此外,国库券标售采单一利率的荷兰标,加上此次标售金额仅200亿台币,能参与投标的金融机构也较存单更多,料将更为抢手,预估此期券的决标贴现率将贴近0.80%.

另外,中型寿险人士认为,与银行承作一个月期定存经议价已有0.85%水准,得标贴现率若跌破0.80%对其不具吸引力.不过,对场上资金充裕及去化管道较为受限的寿险业者,仍不排除进场抢标.

上次标售364天期国库券为今年6月21日,当时标售250亿台币,决标贴现率在0.834%.

台湾央行自7月13日突将委托大型银行代收隔拆利率调降,连续七个交易日共走低11.8个基点,但自7月24日起则持稳于0.388%水准.

路透本月访查24家金融机构一致预期台湾央行第三季将维持利率不变.(台湾利率预估请见TWINT1.)

央行发行例行存单利率自去年7月以来亦一直维持不变,30天期存单利率目前在0.87%、91天期存单利率在0.93%、182天期存单在1.05%.

以下为2011年以来国库券发行细节:

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

2012年

7月24日 273 300 0.770 2.91

6月21日 364 250 0.834 3.34

4月30日 182 250 0.835 4.01

4月19日 91 300 0.800 2.43

2011年

12月23日 182 212* 0.850 1.34

12月20日 273 300 0.845 2.35

12月 8日 182 300 0.770 2.40

11月28日 273 200 0.850 2.65

10月28日 182 250 0.770 2.52

9月 8日 91 350 0.637 2.62

8月10日 273 300 0.855 3.37

4月29日 91 300 0.650 2.86

4月7 日 364 300 0.837 2.86

3月29日 273 200 0.767 4.17

2月24日 182 250 0.710 3.36

1月7日 91 250 0.411 4.68

注: * 表不足额发行(完)