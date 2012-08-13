英国人看好现任伦敦市长登上首相宝座--民调

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦8月11日电(记者 Stephen Addison)---根据周六公布的一项民调结果显示，由于伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)在主办奥运会工作上的卓越表现，现在近四分之三的英国民众想让他登上英国首相的宝座。

这位48岁的前下议院议员曾经表示，他当上首相的机率，比被飞盘削掉脑袋，或者找到猫王(Elvis)可能性还要低。他对伦敦主办奥运所做的工作广受赞誉。

为博彩公司立博(Ladbrokes)展开的这项调查显示，71%的被访者表示，他们希望约翰逊能够出任英国首相。

立博目前为约翰逊能在四年后连任伦敦市长开出的赔率为1赔2；为他在2030年以前能够当选英国首相开出的赔率为1赔3。

尽管这位一头金色乱发的市长表示自己没有兴趣寻求首相职务，但是他却无力阻止人们去遐想，认为他必将会跟随他的保守党战友卡梅伦(David Cameron)首相的脚步。

"我能做些什么，才能把这愚蠢的荣誉弄走？"他在本周早些时候哀叹道。"人们怎么能推选我这样一个被困在滑缆上的傻子？"

他在暗指上个星期被当众困在一根46米滑缆上的糗事。当时由于带动他的高空滑轮卡住了，他当着一大群民众的面在上面被困了好几分钟，手里还紧握着英国国旗。

多位政治观察家们发现，这位经常自贬的约翰逊，可能也是全英国唯一一位能在这样的糗事中能保持自己尊严无损的政治人物了。

2008年当选伦敦市长的约翰逊如果着实想要参选英国首相，他必须再参加议员选举，先得进入下议院。

虽然有一些人对他常常不羁的个人形象表示了疑虑，但是许多评论家更认为，他纠结的私生活才是其首相之路的最大阻碍。

"每一次犯错，反而更增加了他的魅力，"立博公司的发言人多诺霍(Alex Donohue)在声明中称。"在奥运之后，他的声望将会达到鼎盛。"

"赌盘的赔率显示，他很快就能步入政治世界的大门。"

立博认为这位频频失言的伦敦市长很有可能在周日的闭幕式上再一次失礼。他们还开出了1赔33的赔率，赌他会在奥运会会旗交接仪式中，不慎用旗杆打到下一届奥运会主办城市、里约热内卢的市长。(完)