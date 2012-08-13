〔伦敦奥运〕接力棒令博尔特陷入小麻烦

更新版 1-法国政治：菲永谴责空饷案调查为“政治暗杀”，誓言参选到底
路透巴黎3月1日 - 法国保守派候选人、前总理菲永周三表示，将在法国总统大选中“奋战到底”，尽管财务丑闻越演越烈；菲永的竞选活动也遭遇新的挫折--一位高级助理辞职，一个政党也停止对他的支持。
(本文由路透中文网编译提供)
记者Alison Wildey
路透伦敦8月12日电--- 在伦敦奥运会赢得三枚金牌的博尔特(Usain Bolt)周六再次惹上了田径赛场裁判，当他与牙买加队友刚创造了男子4x100米跑接力赛的新世界纪录后，他试图把比赛所用的接力棒带回家。
接力赛结束之后，大家看到博尔特在与田径官员情绪激烈地交谈，后者拒绝让博尔特拿走接力棒，现场观众因此发出了嘘声。
"我最后拿回了那根接力棒，但是一开始他说我不能拿，因为那不符合规定，"博尔特在新闻发布会上笑眯眯地告诉记者。
然后他大笑起来，说"他说如果我不把接力棒还回去的话，我就会被取消资格，真是有点奇怪，所以当时我就把接力棒还给他了。"
"我和这些裁判合影，我打算把照片装裱起来，然后把接力棒放在照片下方，以此作为参加伦敦奥运会的纪念。"
显然，田径场上的规则在本周早些时候就让这名25岁的选手很头疼。当时，他的跳绳在男子100米开赛前被没收了。
博尔特当时告诉记者他下次要把跳绳偷偷带进场馆，但是在男子200米跑半决赛的时候，组织者又允许他用跳绳热身了。
牙买加队的卡特(Nesta Carter)、弗拉特(Michael Frater)、布雷克(Yohan Blake)和博尔特跑出了36秒84的成绩，以0.2秒的优势打破了去年他们在世锦赛上创造的世界纪录。
"他拿接力棒只是为了让我们都签上名，以纪念我们今夜的壮举，"博尔特的队友布雷克如此告诉记者。
"是这些签名的家伙将男子4x100米跑接力跑提升到更高的水平。"(完)
--编译： 孙舒 发稿：王燕焜
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路透波士顿3月1日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，在经济运行被认为接近潜在水平的情况下，大举增加政府支出可能只会推高通胀和利率。
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