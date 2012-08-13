〔伦敦奥运〕接力棒令博尔特陷入小麻烦

(本文由路透中文网编译提供)

记者Alison Wildey

路透伦敦8月12日电--- 在伦敦奥运会赢得三枚金牌的博尔特(Usain Bolt)周六再次惹上了田径赛场裁判，当他与牙买加队友刚创造了男子4x100米跑接力赛的新世界纪录后，他试图把比赛所用的接力棒带回家。

接力赛结束之后，大家看到博尔特在与田径官员情绪激烈地交谈，后者拒绝让博尔特拿走接力棒，现场观众因此发出了嘘声。

"我最后拿回了那根接力棒，但是一开始他说我不能拿，因为那不符合规定，"博尔特在新闻发布会上笑眯眯地告诉记者。

然后他大笑起来，说"他说如果我不把接力棒还回去的话，我就会被取消资格，真是有点奇怪，所以当时我就把接力棒还给他了。"

"我和这些裁判合影，我打算把照片装裱起来，然后把接力棒放在照片下方，以此作为参加伦敦奥运会的纪念。"

显然，田径场上的规则在本周早些时候就让这名25岁的选手很头疼。当时，他的跳绳在男子100米开赛前被没收了。

博尔特当时告诉记者他下次要把跳绳偷偷带进场馆，但是在男子200米跑半决赛的时候，组织者又允许他用跳绳热身了。

牙买加队的卡特(Nesta Carter)、弗拉特(Michael Frater)、布雷克(Yohan Blake)和博尔特跑出了36秒84的成绩，以0.2秒的优势打破了去年他们在世锦赛上创造的世界纪录。

"他拿接力棒只是为了让我们都签上名，以纪念我们今夜的壮举，"博尔特的队友布雷克如此告诉记者。

"是这些签名的家伙将男子4x100米跑接力跑提升到更高的水平。"(完)