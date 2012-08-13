〔伦敦奥运〕韩国男足一球员打出政治标语,未登上颁奖台

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Avril Ormsby/Mike Collett

路透伦敦8月12日电---在韩国男足获得铜牌之后，摄影师捕捉到一名韩国队员高举有关韩日领土争端的政治标语，他最终遵循奥委会官方意见，而没有登上奥运领奖台。

韩国夺得男足铜牌的队员之一、中场球员朴钟佑(Park Jong-woo)没有和队友一起站在颁奖台上，公共广播系统也没有播放他的名字。

颁奖仪式前一天拍摄的照片中显示，在韩国队以2-0的比分打败亚洲劲敌日本队之后，这名23岁的中场球员似乎举起了一条写着"独岛是我们的领土"的标语。

两国在该岛问题上的纷争由来已久，日本称之为竹岛(Takeshima)，韩国称之为独岛(Dokdo)，该岛屿与两国间距离相等，这一事件有可能加剧两国之间原本紧张的政治形势。

韩国总统李明博本周突然登上该岛，日本方面周六称将要就领土纷争问题上诉国际法庭。

在韩国总统登上该岛之后，日本政府召回了驻韩国的大使。

国际奥委会在周六的声明中称，"我们已经展开调查，并要求韩国奥委会就这一问题作出解释。"

国际奥委会要求韩国奥委会迅速作出回应，并敦促这位球员不要参加颁奖仪式。

足球管理机构国际足联在声明中称，已对朴钟佑启动纪律处分程序，他在8月16日之前必须作出回应。

**奥运无政治**

韩国奥委会负责人John Moon在颁奖仪式前告诉路透，"我们刚刚听说了昨天发生的事，我们正在调查，而且我们对此非常严肃。"

"根据国际奥委会的规定，奥运会禁止一切政治因素。"

日本奥委会的一名官员称，他对此事并不了解。

据说这个标语使在结束比赛很久之后才展示出来，这块铜牌也是韩国队第一次获得奥运足球奖牌。

这些照片由一家韩国新闻机构刊载后，之后很快在推特(Twitter)上传播。(完)