菲尔普斯转战高尔夫 将搭档伍兹前教练上电视真人秀

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路透南卡罗来纳州基亚瓦岛8月11日电(记者 Simon Evans)---菲尔普斯在周六表示，他将与高尔夫名将老虎伍兹的前任教练汉克·哈尼(Hank Haney)共同出席一档高尔夫真人秀节目。

菲尔普斯以22枚奥运奖牌(其中有18枚金牌)功成身退，成为了有史以来最伟大的奥林匹克运动员。他将成为这档与下个月开拍的高尔夫频道(Golf Channel)"哈尼计划(Haney Project)"的嘉宾。

"当我进入了生活的新阶段，我想我可以把自己的竞技精神转移到任何一个我想要付出努力的事业上。而高尔夫球正是这样一份我想倾力而为的事业，"27岁的菲尔普斯在一份声明中写道。

"如果我有一个生活的目标，来减少一些媒体的出镜率，多花点功夫在我的运动上，这样我就可以保持积极的状态，燃烧起我的斗志，让我保持兴奋。"

"我想把世界上所有的高尔夫赛事都参加一遍，但是我想把每场比赛都打好。"

"我对高尔夫频道的这个节目很来劲，我期待与汉克更多的合作，来看看我们一起的话，能够在高尔夫球场上走多远，"在伦敦奥运会上获得4金2银佳绩的菲尔普斯这样说着。

哈尼昔日曾协助前世界一号球手老虎·伍兹拿下31项美巡赛(PGA Tour)冠军和六次大赛冠军，此前还曾与前NBA全明星球员巴克利(Charles Barkley)、演员罗曼诺(Ray Romano)以及歌手李维(Adam Levine)有过合作。

这档节目将在哈尼位于德克萨斯的训练中心开拍。除了游泳名将菲尔普斯将到场参加之外，嘉宾中还包括他的母亲Debbie Phelps以及长久以来执教他的教练鲍曼(Bob Bowman)。

这档节目预计将在2013年的2月播出。(完)