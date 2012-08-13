〔伦敦奥运〕举重回顾：中国霸主地位受冲击

(本文由路透中文网编译提供)

记者William James

路透伦敦8月12日电---伦敦奥运会举重赛场上的杠铃起起落落，共产生了15枚金牌，重写了8项世界纪录，并传递出这样一个信息：中国在举重项目上的霸主地位正在受到挑战。

中国队这次在举重项目上收获了5枚金牌，依然是举重项目的最大赢家。但相比他们曾在北京奥运会上收获8枚举重金牌要逊色不少，拿不到金牌，对中国举重队而言就认为是失败，这次被朝鲜和哈萨克斯坦夺走的几枚金牌令中国队颇为失望。

夺走女子举重超重量级冠军的周璐璐为中国队赢得了第五枚、同时也是最后一枚举重金牌，她在赛后如此总结中国举重队的表现——"没完成任务"。

20岁的朝鲜选手严润哲(Om Yun-chol)首先向中国选手发起了挑战。在比赛的第二天，他以挺举168公斤的惊人成绩创造了新的世界纪录，总成绩压倒中国的吴景彪而夺冠。这是朝鲜队在本次奥运会上所获3枚金牌的第一枚。

哈萨克斯坦选手伊尔因(Ilya Ilyin)为祖国赢得了第4枚金牌，他是唯一一名在伦敦奥运会上卫冕成功的举重选手。他在男子94公斤级举重中上演了完美的表现，一举创造两项世界纪录。

"我热爱我的生活，我热爱工作，我热爱训练，我把一切都奉献给举重了，"他如此说道。

"这一切造就了伊尔因。我把生命奉献给了这项运动，我很乐意给人们带来欢乐。"

**少许午餐**

举重这项运动的成绩常常取决于速度、技巧以及力量，成功和失败间的差距总是很小，但波兰选手杰林斯基(Adrian Zielinksi)的金牌则来自于微乎其微的差距，他因为体重比对手轻了一点而获得了波兰40年来的第一枚奥运举重金牌。

杰林斯基(Adrian Zielinksi)的总成绩与俄罗斯的阿乌卡多夫(Apti Aukhadov)相等，但是由于他比对手轻了130g而夺冠——这也就是一块鸡柳或者一小杯水的重量。

成绩的差距很细微，而选手们却要将身体能力推到极致，这就意味着只要其中出了一点儿差错，后果就会很严重。

没有人比德国超重量级举重选手施泰纳(Matthias Steiner)更了解这一点。在比赛的最后一天，他被196公斤重的杠铃砸中了脖子，一下子倒在赛台上。

但是这位前奥运冠军最后爬起来自己走出了ExCel体育馆，他还向现场目击了这一事件的观众们挥手示意。他原本是要扞卫他的"世界最强壮男人"这一称号的。

在那场比赛中，伊朗大力士萨里米(Behdad Salimikordasiabi)没有让他的祖国失望，他赢得了男子超重量级举重的金牌，使伊朗人重新登上国际举重金字塔的顶尖。在伊朗，人们将强壮的男人视作偶像。

观众们总是以绚丽而吵闹的方式为选手们加油，但是当晚最热烈的欢呼恐怕要数观众们挥舞着伊朗国旗高喊"伊朗，伊朗"。阵阵欢呼响彻了整个场馆，连场馆外都可以感受到那热烈的气氛。

萨里米说："我知道伊朗国内的人已经上大街庆祝了。"

事实是，在伦敦的伊朗人也上街庆祝了。(完)