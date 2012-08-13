〔伦敦奥运〕乒乓球回顾：对手卧薪尝胆,中国四年后或遇劲敌

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Steve Slater

路透伦敦8月12日电---来自日本、德国和美国在伦敦初出茅庐的年轻小将们有望在将来撼动中国队对乒乓球项目的绝对主导地位。

中国队重现了四年前在北京奥运会的一幕，在该项目上包揽了全部的金牌。

日本年轻富有进攻性的女队得到了团体银牌。而德国队23岁年轻选手奥恰洛夫(Dimitrij Ovtcharov)摘得了两枚铜牌。这些新星意味着中国队在四年后的里约热内卢可能不再会过得那么舒坦。

"在将来，中国必将受到这些对手的阻击。但这不是明天就能发生的，在新一代渐渐引领潮流之前，可能会再等上三四年时间，"国际乒联(ITTF)主席沙拉拉(Adham Sharara)告诉路透社记者。

然而，中国队也传递一条直率的讯息：对手们需要提高竞赛水平，刻苦训练。一些官员表示，他们甚至可以来中国训练以缩短差距；因为在任何比赛中，一家独大的局面总是不好的。

"我想，如果每次都是中国队赢的话，中国的观众都会觉得腻了。他们想要的是一场势均力敌的较量，"欧洲头号选手波尔(Timo Boll)笑着说道。

虽然波尔在男单比赛中的成绩令人失望，但是他却在男团半决赛中击败奥运男单金牌得主张继科，展示了自己的实力，不过中国队在这场比赛中还是以总比分3比1获胜。

**火热的气氛**

自从1988汉城奥运会引入乒乓球项目以来，中国队已经摘得了总共28枚金牌中的24枚。在最近的20枚金牌中他们拿下了19枚。

李晓霞追平张继科连夺两金的成绩，她与丁宁、郭跃组成的令人望风而降的中国女队，每场比赛都以3比0的大比分轻松拿下。

超过18万人次的观众球迷涌进现场观看奥运乒乓球赛，营造出一种火热的现场氛围，其中还包括美国百亿富翁比尔·盖茨(Bill Gates)和英国女王的丈夫菲利普亲王(Prince Phillip)。

"人们会告诉你有什么值得期待，但是在一百万年内我觉得那都不可能，"输掉了第二回合的英国选手Joanna Parker说。"坚持到了最后，我仅仅一举手，现场观众就喧腾得近乎疯狂。这太有意思了。"

乒乓球这项运动最早起源于十九世纪英格兰的一项饭后休闲游戏。这次奥运会上的备受关注是它在全球范围内少有的。沙拉拉也表示2012伦敦奥运会的这项比赛非常成功。

"它给我们提供了一个机会，让更多的人来感受这项运动。这项运动源于英国，在上个世纪七十年代以前都一直很流行，不过之后戏剧性地走向了衰落。我希望英国能保持这个传统。我希望这次比赛能够重燃人们的热情，"他说。

这项运动也许在尼日利亚和瓦努阿图找到了新的爱好者。

第一次参赛的尼日利亚选手Quadri Aruna，在第一轮比赛中爆冷轻松取胜。在这场获胜的比赛中他只穿了一只鞋。世界女子排名931的南太平洋岛国瓦努阿图选手Anolyn Lulu，在第一次亮相中没有赢下一局。但是来自这个罕见国家的新人却奋力得到了19分。

如果Lulu能晋级2016年里约热内卢奥运会，她或许会亲眼见证，诸如19岁的日本选手石川佳纯(Kasumi Ishikawa)、23岁的队友福原爱(Ai Fukuhara)和美国16岁小将邢延华(Ariel Hsing)等，向中国队发起的有力挑战。(完)