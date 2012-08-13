〔伦敦奥运〕游泳回顾：菲尔普斯功成身退,孙杨等新生力量崛起

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Julian Linden

路透伦敦8月12日电---菲尔普斯没有在本届奥运会上创下世界纪录，金牌数也只有北京奥运会八金的一半，但他仍然在伦敦奥运会游泳项目上抢尽了风头。

在北京夺取8金之后，菲尔普斯表示会在奥运会之后会退役，伦敦奥运会就好像是这名游泳国王绕场的告别仪式。

菲尔普斯已不像四年前那样势不可挡，但他向人们证明了为什么他是有史以来最伟大的游泳运动员。

菲尔普斯在伦敦奥运会的开局并不顺，他的前两个个人项目都没能取得金牌，但他在最后四个项目上一举拿下四枚金牌，他创造的奖牌记录有可能无人能超越。

他在伦敦奥运会上共获得4金2银共四枚奖牌的成绩，生涯得到的奥运奖牌超过了任何运动员，当他赢得第三枚奖牌的时候，他就打破了前苏联体操运动员拉提尼娜(Larisa Latynina)保持了多年的18块奥运奖牌的世界记录。

当他完成全部比赛时，菲尔普斯的奥运奖牌总数已达到22块，其中包括18枚金牌，而除了菲尔普斯之外，任何项目奥运选手的金牌总数都没有超过9块的。

"我一直说只要你相信自己并且刻苦努力，没有什么事使不可能的。"他说。

"我不能要求自己取得更好的成绩了，我已经把自己想做的都做了，我很高兴。"

尽管菲尔普斯是奥运奖牌最多的运动员，他的告别也为伦敦奥运会增添了一息怀旧色彩，但是他并非聚光灯下唯一的宠儿。

科罗拉多少女富兰克林(Missy Franklin)第一次参加奥运会就赢得了4枚金牌，由此成为美国泳坛的新星。

这名17岁的选手打破了女子200米仰泳的世界纪录，同时还与她的队友一道打破了混合泳接力的世界纪录。

她丝毫没受到媒体关注以及奥运会本身的影响，在令人精疲力竭的紧张赛程中总是滔滔不绝或者咯咯笑的乐观状态。人们不禁把她与菲尔普斯相比较。

在游泳界，还没有哪个女选手拿到过8枚以上的金牌。然而，富兰克林第一次参加奥运会就拿到了4枚金牌，这意味着她有可能成长为史上最伟大的女性游泳运动员。

"我不认为他的成功能被后人复制，他的成就实在太了不起了，"富兰克林如此说道。"但是我还是很希望我也能在泳坛取得一点成绩。"

菲尔普斯和富兰克林分别得到四枚金牌(其中每人都有两枚接力赛金牌)，并列本届奥运游泳项目中拿金牌最多的选手。另外只有三名游泳选手拿到了两枚个人项目的金牌。

荷兰队的克罗莫维德尤尤(Ranomi Kromowidjojo)在女子50米和100米自由泳短程决赛中双双夺冠，而孙杨和叶诗文也为中国队分别赢得了两枚金牌。

孙杨成为了32年来第一位在男子400米和1,500米两个项目上同时夺金的选手；他还在1500米自由泳决赛中刷新了自己保持的世界纪录。年仅16岁的叶诗文在女子200米混合泳决赛的最后一圈发挥惊人，在摘取金牌的同时还打破了世界纪录。不过她最后阶段的发挥引发了许多对于她可能服用禁药的质疑。

"我的成绩是来自艰苦的工作和训练，我从来没有服用过任何禁药，"她在伦敦告诉记者。"中国人是清白的。"

中国人在游泳项目上斩获了五枚金牌，但是无论在单名选手的能力及整体阵容强度上，还是远远比不上从34枚游泳金牌(32个泳池项目，两个在户外水域)中夺走16枚的美国队。

法国队拿到了四枚金牌，荷兰、南非和匈牙利各得两枚。作为昔日泳坛强国之一的澳大利亚只拿到了一枚金牌，与突尼斯、立陶宛沦为一档。在众多冷门之中，15岁的小将Ruta Meilutyte在女子100米蛙泳项目夺冠，使得立陶宛获得了该国第一枚奥运游泳项目的金牌。(完)