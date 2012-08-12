(重温稿)〔路透专访〕高雄市政府开源节流双管齐下,力求举债不致破表--财政官员

* 严控明年预算编列令收支短差下降,举债不致破表

* 应优先通过财政部版财政划分法,解地方财务困窘之急

* 中央倾向限缩地方举债上限,高雄市持反对立场

路透高雄8月12日电---欧债危机让台湾朝野要求政府管控举债声浪大增.身为台湾第二大直辖市的高雄市政府财政局称,为达到节流目的,明年度预算编列打破传统做法,改依施政急迫性排列优先顺序,预计收支短差可由今年的160亿台币,降为150亿,力求举债不致突破法定上限.

高雄市财政局副局长简振澄在接受路透专访时指出,过去编预算的做法,是主计处统计各局处的需求后,交由财政局筹措财源.但在台湾经济成长率持续下修,明年来自中央补助料将减少的情形下,这次改由财政局先订出明年预算上限,并要求各机关重新检视各项支出,预计将可大幅减少消耗性开支.

"很痛苦,各局处一直骂,审预算时,我就站起来跟大家鞠躬."他说.

虽然节流目的有望达成,但因应未来高雄市多项的重大建设,财政局仍努力寻求开源方案.近日即向中央政府表达征收"类碳税"的意愿,不过恐将面临民意代表与主管机关的反对.

"有不少污染性的工业设在高雄市,但总公司却在台北,税也缴在台北市.我们认为受污染的应该分配比较多,而不是依照营业额来分."简振澄说.

他表示,若能成功课到"类碳税",扣除给予厂商改善空气污染等补贴后,一年将可为市库带进1-2亿台币的进帐.

"立意是不错,但环保署已经说了,碳税的课征权属于中央."

此外,高雄市政府仍积极寻找财源,近日已与市议会达成协议,获得"逾500平米但未达500坪(每坪约3.33平米)"的市有地出售限制解禁令,对支援建设的经费来源不无小补.

依据现行"公共债务法"的规定,高雄市的举债额度为国民生产毛额的1.8%,约在2,800亿台币左右,但至今年底, 高雄市的债务余额将逾2,100亿台币,还剩下约600亿的空间,若以高雄市每年举债超过200亿计算,最快三年就会超过举债上限.

**财政部版财划法应优先通过**

除自有财源,来自中央的补助款,也是高雄市的重要收入.过去中央补助款即占了高雄市政府岁入的45%,但随着五大直辖市(五都)选举后,高雄县并入高雄市,这部分的比重却显得不足.

财政部其实也早在2008年即提出了财政划分法修正案,不过却始终没能通过立法院的审议."这是政治敏感度非常高的一部法,一块饼大家抢着切,农业县有农业县的看法,工商县市又有工商县市的看法."简振澄说.

"除财政部版本外,听说各县市与立法委员提出的版本共有25-26个."他表示.

虽然身为民进党执政县市的事务官,不过简振澄认为,财政部的版本是有诚意的,会在现有的1,600亿台币补助款外,承诺再拿出1,000亿给地方.

"我主张,是不是就照财政部的版本先通过,不然大家都苦哈哈的,穷得要死,至于怎么分,再来协调."他说.

简振澄透露,目前高雄市已与市籍立委达成共识,并会联合台南等县市,要求立法院先通过财政部版本.下一阶段再针对五都部分,详细规划资源该如何切割.

台湾已在2010年11月底完成五大直辖市(台北市、新北市、台中市、台南市及高雄市等五都)的选举,不过财政部提出的财政划分法修正案,仍停留在仅有台北市与高雄市两大直辖市的阶段.

**反对中央限缩举债上限**

除财划法过时外,攸关地方举债上限的"公共债务法",也没有与时俱进,同样停留在两大直辖市阶段.而且高雄市在并入高雄县后,人口达277万人,较台北市的265万人多,土地面积又是台北市的10.84倍,但举债上限却只有台北市占国民生产毛额3.6%的一半.

简振澄表示,原本财政部欲将直辖市举债上限放宽为岁出的250%,地方县市则从岁出的45%调高为70%,但随着欧债危机爆发,全球一片要求限缩政府举债的声浪,财政部的做法也随之改变.

"最近版本改成,直辖市依据两个指标,分别是最近两年借款的平均数,以及最近三年岁入的成长比例,取小者做为债务上限."简振澄指出,"我认为中央不是在解决问题,而是在制造问题."

眼见财政划分法与公共债务法修正内容仍具高度争议,通过实施之日无法预期.简振澄认为,高雄市政府当下之急就是降低债务、改善财政状况.市政府已成立专案小组,要求各机关妥为研拟各项开源节流措施,务必度过高雄县市合并后3-5年的财政最艰困时期.

"我们会慢慢把它(债务)缩小,应该可以达阵."他说.(完)