(重温稿)〔路透专访〕高雄市政府开源节流双管齐下,力求举债不致破表--财政官员

《中国报摘》--其他报纸重要消息2月23日
--记者获悉，目前新三板市场包括深化市场分层、改革交易制度、引入多元化机构投资者、完善投资者适当性管理制度等在内的一系列政策措施都在研究与规划当中，相关部门将以解决流动性问题为核心，以市场分层为抓手，推动一系列制度改革落地。
* 严控明年预算编列令收支短差下降,举债不致破表
* 应优先通过财政部版财政划分法,解地方财务困窘之急
* 中央倾向限缩地方举债上限,高雄市持反对立场
路透高雄8月12日电---欧债危机让台湾朝野要求政府管控举债声浪大增.身为台湾第二大直辖市的高雄市政府财政局称,为达到节流目的,明年度预算编列打破传统做法,改依施政急迫性排列优先顺序,预计收支短差可由今年的160亿台币,降为150亿,力求举债不致突破法定上限.
高雄市财政局副局长简振澄在接受路透专访时指出,过去编预算的做法,是主计处统计各局处的需求后,交由财政局筹措财源.但在台湾经济成长率持续下修,明年来自中央补助料将减少的情形下,这次改由财政局先订出明年预算上限,并要求各机关重新检视各项支出,预计将可大幅减少消耗性开支.
"很痛苦,各局处一直骂,审预算时,我就站起来跟大家鞠躬."他说.
虽然节流目的有望达成,但因应未来高雄市多项的重大建设,财政局仍努力寻求开源方案.近日即向中央政府表达征收"类碳税"的意愿,不过恐将面临民意代表与主管机关的反对.
"有不少污染性的工业设在高雄市,但总公司却在台北,税也缴在台北市.我们认为受污染的应该分配比较多,而不是依照营业额来分."简振澄说.
他表示,若能成功课到"类碳税",扣除给予厂商改善空气污染等补贴后,一年将可为市库带进1-2亿台币的进帐.
"立意是不错,但环保署已经说了,碳税的课征权属于中央."
此外,高雄市政府仍积极寻找财源,近日已与市议会达成协议,获得"逾500平米但未达500坪(每坪约3.33平米)"的市有地出售限制解禁令,对支援建设的经费来源不无小补.
依据现行"公共债务法"的规定,高雄市的举债额度为国民生产毛额的1.8%,约在2,800亿台币左右,但至今年底, 高雄市的债务余额将逾2,100亿台币,还剩下约600亿的空间,若以高雄市每年举债超过200亿计算,最快三年就会超过举债上限.
**财政部版财划法应优先通过**
除自有财源,来自中央的补助款,也是高雄市的重要收入.过去中央补助款即占了高雄市政府岁入的45%,但随着五大直辖市(五都)选举后,高雄县并入高雄市,这部分的比重却显得不足.
财政部其实也早在2008年即提出了财政划分法修正案,不过却始终没能通过立法院的审议."这是政治敏感度非常高的一部法,一块饼大家抢着切,农业县有农业县的看法,工商县市又有工商县市的看法."简振澄说.
"除财政部版本外,听说各县市与立法委员提出的版本共有25-26个."他表示.
虽然身为民进党执政县市的事务官,不过简振澄认为,财政部的版本是有诚意的,会在现有的1,600亿台币补助款外,承诺再拿出1,000亿给地方.
"我主张,是不是就照财政部的版本先通过,不然大家都苦哈哈的,穷得要死,至于怎么分,再来协调."他说.
简振澄透露,目前高雄市已与市籍立委达成共识,并会联合台南等县市,要求立法院先通过财政部版本.下一阶段再针对五都部分,详细规划资源该如何切割.
台湾已在2010年11月底完成五大直辖市(台北市、新北市、台中市、台南市及高雄市等五都)的选举,不过财政部提出的财政划分法修正案,仍停留在仅有台北市与高雄市两大直辖市的阶段.
**反对中央限缩举债上限**
除财划法过时外,攸关地方举债上限的"公共债务法",也没有与时俱进,同样停留在两大直辖市阶段.而且高雄市在并入高雄县后,人口达277万人,较台北市的265万人多,土地面积又是台北市的10.84倍,但举债上限却只有台北市占国民生产毛额3.6%的一半.
简振澄表示,原本财政部欲将直辖市举债上限放宽为岁出的250%,地方县市则从岁出的45%调高为70%,但随着欧债危机爆发,全球一片要求限缩政府举债的声浪,财政部的做法也随之改变.
"最近版本改成,直辖市依据两个指标,分别是最近两年借款的平均数,以及最近三年岁入的成长比例,取小者做为债务上限."简振澄指出,"我认为中央不是在解决问题,而是在制造问题."
眼见财政划分法与公共债务法修正内容仍具高度争议,通过实施之日无法预期.简振澄认为,高雄市政府当下之急就是降低债务、改善财政状况.市政府已成立专案小组,要求各机关妥为研拟各项开源节流措施,务必度过高雄县市合并后3-5年的财政最艰困时期.
"我们会慢慢把它(债务)缩小,应该可以达阵."他说.(完)
--审校 张喜良
--记者获悉，目前新三板市场包括深化市场分层、改革交易制度、引入多元化机构投资者、完善投资者适当性管理制度等在内的一系列政策措施都在研究与规划当中，相关部门将以解决流动性问题为核心，以市场分层为抓手，推动一系列制度改革落地。
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