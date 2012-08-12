日韩经济指标预测--8月13日-8月20日****

路透8月13日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------8月13日当周--------------------------------
8月12日(日)
2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.6% +1.2%
环比年率 +2.5% +4.7%
8月13日(一)
暂无重要经济数据
8月14日(二)
暂无重要经济数据
8月15日(三)
0300 韩国出口(较上年同期) 7月修正值 -- -8.8%
进口(较上年同期) -- -5.5%
贸易收支(亿美元) -- 顺差27.0
2300 韩国失业率 7月 -- 3.2%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 4,481
外资投资日本股市(亿日圆) -- -825
8月16日(四)
暂无重要经济数据
8月17日(五)
暂无重要经济数据.
----------------------------------8月20日当周--------------------------------
8月20日(一)
暂无重要经济数据.
--编译 孙茉莉;审校 张涛
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]