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亚洲 | 2012年 8月 13日 星期一 06:25 BJT

****日韩经济指标预测--8月13日-8月20日****

路透8月13日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------8月13日当周--------------------------------

8月12日(日)

2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.6% +1.2%

环比年率 +2.5% +4.7%

8月13日(一)

暂无重要经济数据

8月14日(二)

暂无重要经济数据

8月15日(三)

0300 韩国出口(较上年同期) 7月修正值 -- -8.8%

进口(较上年同期) -- -5.5%

贸易收支(亿美元) -- 顺差27.0

2300 韩国失业率 7月 -- 3.2%

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 4,481

外资投资日本股市(亿日圆) -- -825

8月16日(四)

暂无重要经济数据

8月17日(五)

暂无重要经济数据.

----------------------------------8月20日当周--------------------------------

8月20日(一)

暂无重要经济数据.

--编译 孙茉莉;审校 张涛

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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