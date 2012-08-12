〔英国央行〕MPC应有权决定使用何种新金融工具对抗通胀--委员普森

《中国报摘》--其他报纸重要消息2月23日
--记者获悉，目前新三板市场包括深化市场分层、改革交易制度、引入多元化机构投资者、完善投资者适当性管理制度等在内的一系列政策措施都在研究与规划当中，相关部门将以解决流动性问题为核心，以市场分层为抓手，推动一系列制度改革落地。
路透伦敦8月13日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森周一表示,MPC应拥有推出新的金融工具以对抗通胀的决策权.
"我的确认为MPC必须有权决定应使用何种工具,而不必受到央行董事有关'我们不想做...'或者'那是金融政策委员会的地盘'之类言论的制约."金融时报引用普森的话报导.
--记者获悉，目前新三板市场包括深化市场分层、改革交易制度、引入多元化机构投资者、完善投资者适当性管理制度等在内的一系列政策措施都在研究与规划当中，相关部门将以解决流动性问题为核心，以市场分层为抓手，推动一系列制度改革落地。
--正义国宅120.9亿联贷案签约，超额认购率259%，创联贷史上超额认购率新高。由于政府已将都更融资视为重要的主力政策，正义国宅历时逾20年，终于突破难关。
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