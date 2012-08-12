〔英国央行〕MPC应有权决定使用何种新金融工具对抗通胀--委员普森

路透伦敦8月13日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森周一表示,MPC应拥有推出新的金融工具以对抗通胀的决策权.

"我的确认为MPC必须有权决定应使用何种工具,而不必受到央行董事有关'我们不想做...'或者'那是金融政策委员会的地盘'之类言论的制约."金融时报引用普森的话报导.