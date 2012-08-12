《汇市简讯》澳元/美元低于纽约收盘水平,但在1.0550附近涌现买盘

《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月23日
--正义国宅120.9亿联贷案签约，超额认购率259%，创联贷史上超额认购率新高。由于政府已将都更融资视为重要的主力政策，正义国宅历时逾20年，终于突破难关。
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* 澳元/美元在盘初下滑20个跳动点,因中国央行在周末没有采取行动
* 澳元/美元和风险资产在周五纽约尾盘扬升,市场传闻中国央行采取行动
* 日线图支撑位1.0547和转换线1.0525/35附近涌现买盘
* 亚洲股市将成为影响亚洲风险货币人气的关键.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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--正义国宅120.9亿联贷案签约，超额认购率259%，创联贷史上超额认购率新高。由于政府已将都更融资视为重要的主力政策，正义国宅历时逾20年，终于突破难关。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 2/23 深 尚品宅配 300616 2,700 54.35 22.99 招商证券 2/27 2/23 深 寒锐钴业 300618 3,000 12.45 22.99 民生证券 2/27 2/23 沪 牧高笛 732908 1,669 16.37 22.99 国泰君安 2/27 2/24 沪 至正股份 732991 1,870 10.61 22.99 申万宏源 2/28 2/24 深 皮阿诺 002853 1,560 31.03 22.99
路透2月23日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7603 港元) 美国股市周三收盘标普500指数小幅下跌，道琼工业指数上涨32.6点，或0.16%，至20,775.60点。 在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议记录后保持跌势。会议记录显示仍有可能在近期升息。杜 邦股价上涨帮助道指连续第九日创收盘新高。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 121.000 -1.35