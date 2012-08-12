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亚洲 | 2012年 8月 13日 星期一 06:34 BJT

《汇市简讯》澳元/美元低于纽约收盘水平,但在1.0550附近涌现买盘

2212GMT

* 澳元/美元在盘初下滑20个跳动点,因中国央行在周末没有采取行动

* 澳元/美元和风险资产在周五纽约尾盘扬升,市场传闻中国央行采取行动

* 日线图支撑位1.0547和转换线1.0525/35附近涌现买盘

* 亚洲股市将成为影响亚洲风险货币人气的关键.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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