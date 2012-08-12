《全球主要央行会议预告》--2012年8-12月

《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月23日
--正义国宅120.9亿联贷案签约，超额认购率259%，创联贷史上超额认购率新高。由于政府已将都更融资视为重要的主力政策，正义国宅历时逾20年，终于突破难关。
以下为全球主要央行在2012年的议息会议及其它重要声明的日程安排.
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美国联邦公开市场委员会(FOMC)
9月12日--美联储FOMC举行为期两天的议息会议.
9月13日--美联储FOMC宣布利率决定.
10月23日--美联储FOMC举行为期两天的议息会议.
10月24日--美联储FOMC宣布利率决定.
12月11日--美联储FOMC举行为期两天的议息会议.
12月12日--美联储FOMC宣布利率决定.
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欧洲央行(ECB)--若未注明,会议地点均为法兰克福
9月6日--管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会.
9月19日--管理委员会会议和全行委员会会议,无宣布利率决定的计划(至9月20日).
10月4日--卢布尔雅那-管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会.
10月18日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划.
11月08日--管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会.
11月22日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划.
12月06日--管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会.
12月19日--管理委员会会议和全行委员会会议,无宣布利率决定的计划(至12月20日).
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日本央行
9月18日--货币政策会议(至9月19日).
10月4日--货币政策会议(至10月5日).
10月30日--货币政策会议.
11月19日--货币政策会议(至11月20日).
12月19日--货币政策会议(至12月20日).
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英国央行
9月5日--货币政策会议(至9月6日).
9月6日--公布利率决定.
10月3日--货币政策会议(至10月4日).
10月4日--公布利率决定.
11月7日--货币政策会议(至11月8日).
11月8日--公布利率决定.
12月5日--货币政策会议(至12月6日).
12月6日--公布利率决定.
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加拿大央行
9月5日--公布指标利率决定.
10月23日--公布指标利率决定.
12月4日--公布指标利率决定.
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瑞士央行
9月13日--货币政策评估.
12月13日--货币政策评估.
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澳洲央行
9月4日--召开利率会议.
10月2日--召开利率会议.
11月6日--召开利率会议.
12月4日--召开利率会议.
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新西兰央行
9月13日--公布货币政策声明和指标利率.
10月25日--公布指标利率.
12月6日--公布货币政策声明和指标利率.
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瑞典央行
9月5日--召开货币政策会议(至9月6日).
9月6日--公布利率决定.
10月24日--召开货币政策会议(至10月25日).
10月25日--公布利率决定.
12月17日--召开货币政策会议(至12月18日).
12月18日--公布利率决定.
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挪威央行
8月29日--货币政策会议.
10月31日--货币政策会议.
12月19日--货币政策会议.
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台湾
台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议,以决定重贴现率.
具体会议日期将在开会前前几天公布.
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注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 吴云凌;审校 徐文焰
--正义国宅120.9亿联贷案签约，超额认购率259%，创联贷史上超额认购率新高。由于政府已将都更融资视为重要的主力政策，正义国宅历时逾20年，终于突破难关。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 2/23 深 尚品宅配 300616 2,700 54.35 22.99 招商证券 2/27 2/23 深 寒锐钴业 300618 3,000 12.45 22.99 民生证券 2/27 2/23 沪 牧高笛 732908 1,669 16.37 22.99 国泰君安 2/27 2/24 沪 至正股份 732991 1,870 10.61 22.99 申万宏源 2/28 2/24 深 皮阿诺 002853 1,560 31.03 22.99
路透2月23日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7603 港元) 美国股市周三收盘标普500指数小幅下跌，道琼工业指数上涨32.6点，或0.16%，至20,775.60点。 在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议记录后保持跌势。会议记录显示仍有可能在近期升息。杜 邦股价上涨帮助道指连续第九日创收盘新高。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 121.000 -1.35