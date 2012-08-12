澳新经济指标预测--8月13日-8月20日****

《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月23日
--正义国宅120.9亿联贷案签约，超额认购率259%，创联贷史上超额认购率新高。由于政府已将都更融资视为重要的主力政策，正义国宅历时逾20年，终于突破难关。
路透8月10日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------8月13日当周--------------------------------
8月12日(日)
2245 新西兰食品价格指数 7月 -- +1.4%
8月13日(一)
2245 新西兰零售销售(较前季) 第二季 +0.65% -1.50%
(较上年同期) +4.2% +4.4%
8月14日(二)
0130 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 7月 -- 负3
企业状况指数 -- 负1
0130 澳洲汽车销售 7月 -- -0.6%
8月15日(三)
0030 澳洲消费者信心指数 8月 -- +3.7%
0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第二季 +0.8% +0.9%
(较上年同期) -- +3.6%
8月16日(四)
0130 澳洲平均周薪 截至5月的季度 -- +1.1%
2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第二季 -- +0.3%
产出物价 -- -0.1%
8月17日(五)
暂无重要经济数据.
----------------------------------8月20日当周--------------------------------
8月20日(一)
暂无重要经济数据. (完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
--正义国宅120.9亿联贷案签约，超额认购率259%，创联贷史上超额认购率新高。由于政府已将都更融资视为重要的主力政策，正义国宅历时逾20年，终于突破难关。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 2/23 深 尚品宅配 300616 2,700 54.35 22.99 招商证券 2/27 2/23 深 寒锐钴业 300618 3,000 12.45 22.99 民生证券 2/27 2/23 沪 牧高笛 732908 1,669 16.37 22.99 国泰君安 2/27 2/24 沪 至正股份 732991 1,870 10.61 22.99 申万宏源 2/28 2/24 深 皮阿诺 002853 1,560 31.03 22.99
路透2月23日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7603 港元) 美国股市周三收盘标普500指数小幅下跌，道琼工业指数上涨32.6点，或0.16%，至20,775.60点。 在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议记录后保持跌势。会议记录显示仍有可能在近期升息。杜 邦股价上涨帮助道指连续第九日创收盘新高。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 121.000 -1.35