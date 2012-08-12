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债券 | 2012年 8月 13日 星期一 07:22 BJT

〔德国经济〕面临衰退危险,对欧元区构成威胁

* 德国经济可能在下半年陷入衰退

* 出口因欧元危机影响而放缓,国内需求情况令人失望

* 德国经济不振可能削弱民众对于救助欧元区的热情

路透柏林8月10日电---欧元区债务危机进入第三个年头,顽强支撑的德国经济亦体力不支,一些人担心其可能在今年下半年陷入衰退.

过去一周,德国经济受到一系列糟糕经济数据的打击.这些数据显示制造业订单、工业产出、出口与进口下滑.

德国经济部周五表示,这些数据以及最近几个月企业信心急剧下降,表明德国经济前景面临"重大风险".这是非同寻常的严重警告.

定于下周二公布的第二季国内生产总值(GDP)数据预计显示经济温和增长约0.2%.但主要经济学家表示,下半年陷入衰退的威胁正在增加,而此时欧元区正急需德国经济成长为其提供支撑.

"德国经济正在失去动力,这点毫无疑问.第三季经济将较上一季发生萎缩,"德国商业银行的首席经济学家Joerg Kraemer表示.

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