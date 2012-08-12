〔德国经济〕面临衰退危险,对欧元区构成威胁

《全球主要国家债券发行预告》--2月23日-3月2日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/23 美国 发售七年期公债 2/23 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 2/23 日本 标售三个月期贴现国库券 2/23 日本 标售20年期公债 2/24 意大利 标售国库券 2/27 意大利 标售中长期债券 2/28 德国 标售两年期公债 2/2
* 德国经济可能在下半年陷入衰退
* 出口因欧元危机影响而放缓,国内需求情况令人失望
* 德国经济不振可能削弱民众对于救助欧元区的热情
路透柏林8月10日电---欧元区债务危机进入第三个年头,顽强支撑的德国经济亦体力不支,一些人担心其可能在今年下半年陷入衰退.
过去一周,德国经济受到一系列糟糕经济数据的打击.这些数据显示制造业订单、工业产出、出口与进口下滑.
德国经济部周五表示,这些数据以及最近几个月企业信心急剧下降,表明德国经济前景面临"重大风险".这是非同寻常的严重警告.
定于下周二公布的第二季国内生产总值(GDP)数据预计显示经济温和增长约0.2%.但主要经济学家表示,下半年陷入衰退的威胁正在增加,而此时欧元区正急需德国经济成长为其提供支撑.
"德国经济正在失去动力,这点毫无疑问.第三季经济将较上一季发生萎缩,"德国商业银行的首席经济学家Joerg Kraemer表示.
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/23 美国 发售七年期公债 2/23 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 2/23 日本 标售三个月期贴现国库券 2/23 日本 标售20年期公债 2/24 意大利 标售国库券 2/27 意大利 标售中长期债券 2/28 德国 标售两年期公债 2/2
路透东京2月23日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，2月18日止当周外资转为卖超 日股。 外资2月18日止当周在日本股市卖超1,279亿日圆，前一周为买超1,758亿日圆。 日本投资者最近一周买超海外债券482亿日圆，前一周为卖超2,941 亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 2月12日-2月18日 -127.9 -141.2 +856.6 2月 5日-2月11日 +175.8r -101.1r +161.4 1月29日-2月 4日 -247.8 +244.2r -788.3 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 2月12日-2月18
* 招标品种：国开行1/7/20年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 * 招标时间：2月23日(周四)14:30-15:30 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.10%-3.20%；4.05%-4.15%；4.24%-4.30% * 预测均值：3.15%；4.08%；4.26% 路透上海2月22日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发一、七和20年三期固 息债。路透调查显示，有关资管业务监管新规的消息昨日重创现券，但今日意外地出现戏剧 性逆转，市场情绪亦迅速回暖，预计明日新债需求较为乐观，三个品种收益率预测均值分别 为3.15%、4.08%和4.26%。 “今天这走势完全没想到啊，昨天因为资管（新规）的消息盘后（现券）猛砸，今天没 有征兆地大逆转，现在还有点懵，”上海一银行交易员称。 中国资管行业近年来在快速扩张的同时亦积聚重重风险。据路透获得的文件显示，中国 央行有意在去杠杆及防风险思路下，统一监管资管行业，强化资管