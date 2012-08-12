《美国上市公司业绩公布日程表》--8月13日-8月20日

《中国报摘》--其他报纸重要消息2月23日
--记者获悉，目前新三板市场包括深化市场分层、改革交易制度、引入多元化机构投资者、完善投资者适当性管理制度等在内的一系列政策措施都在研究与规划当中，相关部门将以解决流动性问题为核心，以市场分层为抓手，推动一系列制度改革落地。
汤森路透8月10日电---以下为标准普尔500企业中将于8月13日-8月20日公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.
GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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8/13 Q4 2012 Sysco Corp (SYY) 0.54 12 0.57
8/14 Q4 2012 雅诗兰黛(The Estée Lauder Co) (EL) 0.16 17 0.13
8/14 BMO Q2 2012 家得宝(The Home Depot) (HD) 0.97 26 0.86
8/14 AMC Q4 2012 JDSU JDSU.O 0.12 12 0.23
8/14 BMO Q2 2013 The TJX Co (TJX) 0.55 25 0.45
8/15 AMC Q3 2012 安捷伦科技(Agilent Technologies) (A) 0.83 17 0.77
8/15 AMC Q3 2012 应用材料(Applied Materials) (AMAT.O) 0.22 17 0.35
8/15 BMO Q2 2012 Abercrombie & Fitch Co. (ANF) 0.17 29 0.35
8/15 AMC Q4 2012 思科(Cisco Systems) (CSCO.O) 0.46 38 0.40
8/15 Q3 2012 Deere & Company (DE) 2.31 18 1.69
8/15 20:30 Q2 2012 Limited Brands LTD 0.48 21 0.48
8/15 AMC Q1 2013 NetApp Inc (NTAP.O) 0.38 32 0.55
8/15 BMO Q2 2012 Staples, Inc. (SPLS.O) 0.22 18 0.22
8/15 BMO Q2 2012 Target Corp. (TGT) 1.01 22 1.03
8/16 Q2 2012 Dollar Tree Stores (DLTR.O) 0.23 24 0.19
8/16 BMO Q2 2012 Gamestop Corp. (GME) 0.15 18 0.22
8/16 AMC Q2 2012 Gap Inc. (GPS) 0.48 25 0.35
8/16 BMO Q4 2012 Perrigo Company PRGO.O 1.26 14 1.02
8/16 BMO Q2 2012 Ross Stores, Inc. (ROST.O) 0.81 25 0.64
8/16 BMO Q2 2012 Sears Holdings Corp (SHLD.O) -0.93 3 -1.27
8/16 BMO Q2 2013 沃尔玛(Wal-Mart) (WMT) 1.17 25 1.09
8/17 BMO Q1 2013 The J. M. Smucker Company (SJM) 0.99 14 1.12
8/20 Q2 2012 Lowes Companies Inc (LOW) 0.70 24 0.68
8/20 AMC Q2 2013 Urban Outfitters, Inc. (URBN.O) 0.33 30 0.35
如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 艾茂林
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