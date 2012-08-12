《美国重要政经日程》--8月13日

《中国报摘》--其他报纸重要消息2月23日

--记者获悉，目前新三板市场包括深化市场分层、改革交易制度、引入多元化机构投资者、完善投资者适当性管理制度等在内的一系列政策措施都在研究与规划当中，相关部门将以解决流动性问题为核心，以市场分层为抓手，推动一系列制度改革落地。