《美国重要政经日程》--8月13日

《中国报摘》--其他报纸重要消息2月23日
--记者获悉，目前新三板市场包括深化市场分层、改革交易制度、引入多元化机构投资者、完善投资者适当性管理制度等在内的一系列政策措施都在研究与规划当中，相关部门将以解决流动性问题为核心，以市场分层为抓手，推动一系列制度改革落地。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券
1500 - 美国农业部(USDA)公布一周出口检验报告
1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期
国库券
2000 - 农业部公布一周作物生长报告
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 戴素萍
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
--记者获悉，目前新三板市场包括深化市场分层、改革交易制度、引入多元化机构投资者、完善投资者适当性管理制度等在内的一系列政策措施都在研究与规划当中，相关部门将以解决流动性问题为核心，以市场分层为抓手，推动一系列制度改革落地。
--正义国宅120.9亿联贷案签约，超额认购率259%，创联贷史上超额认购率新高。由于政府已将都更融资视为重要的主力政策，正义国宅历时逾20年，终于突破难关。
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