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货币新闻 | 2012年 8月 13日 星期一 08:10 BJT

〔日本经济〕经济财政大臣称日本经济继续在内需的拉动下上行

路透东京8月13日电---日本经济财政大臣古川元久周一称:

* 日本经济继续在内需的拉动下上行

* 在重建需求的推动下,日本经济料在7-9月及之后继续温和增长

* 需要继续警惕海外经济体由于欧债危机影响而恶化的风险.(完)

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