《中国报摘》--金融时报8月13日

* 头版头条:

--评论员文章称,2012年是近年来保险业最为困难的一年,国内外经济金融形势错综复杂,防范化解风险的任务仍然艰巨,而中国人口老龄化、城镇化快速发展,全社会养老医疗保障需求将大幅增长,保险业继续保持快速发展的基础没有变.

* 其他:

--保监会数据称,2012年上半年保险行业整体实现保费收入8,532.5亿元人民币,同比增长5.9%,其中寿险保费同比增长仅为0.23%,财产险保费同比增长13.5%.上半年保险业资产总额达到67,760.2亿元,同比增长17.9%.

--河南省地方经济社会调查队分析和预测结果表明,如果没有特大意外情况发生,河南粮食产量到2015年可达1,243亿斤左右,2020年可达1,406亿斤左右,2015年至2020年河南粮食生产总量有望高于需求总量300亿斤至350亿斤左右.

--交通银行首席经济学家连平称,预计今年三季度开始经济增速有望逐步回升,第三、第四季度GDP同比分别为8%和8.3%,全年国内生产总值(GDP)实际增速仍将可能保持在8%左右.

--央行货币政策委员会委员宋国青称,目前来看,下半年的总需求会比较弱,同比的经济增长速度维持在目前水平,同比的居民消费价格指数(CPI)通胀率继续下降,发生通缩可能性较低.但不排除发生一个较短时期通缩的可能,合适的政策非常重要.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李文科; 审校 林高丽

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