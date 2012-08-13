《欧洲央行焦点》ECB需重拳出击债市彰显决心,方可见成效

* 欧洲央行需开始大量买入公债以说服市场

* 彰显决心比实际花钱买债更重要

* 欧洲央行将谨慎行事,不会公布最大购债额

记者 Sakari Suoninen; 编译 艾茂林/李春喜/肖群英

路透法兰克福8月10日电---如果欧洲央行想要借助新一轮主权债购买来拉低西班牙和意大利借款成本,就必须重拳出击债市,并从以往代价高昂的错误中汲取教训.

欧洲央行2010年5月推出主权债市场计划(SMP),但除了招来两名德国委员的抨击和辞职决定之外,花出去的2,100亿欧元(2,600亿美元)几乎未见成效.

为避免历史重演,欧央行必须统一战线,并拿出将不惜一切时间和代价的姿态.此前欧央行总裁德拉吉表示,将竭尽所能维护欧元--此番表态本月让金融市场平静下来.

为达成此目标,必须要劝服强大的德国央行总裁魏德曼打消疑虑;并且战略角度而言,欧央行一开始能召集到的火力越大,到最后需要花费的资金或许就越少.

"德拉吉说购买规模会足够大,市场选择了善意相信,但现在他真的得兑现承诺拿出那么多钱了,"荷兰银行分析师Nick Kounis说.

"如果到了某一刻,市场怀疑他关于火力充足的话...并不可信,那么就会落得和上一轮SMP同样的结果."

上次购债时,围绕欧洲央行承诺的疑虑广为流传,市场的正面反应随之消失.根本上来讲,重点不在于花了多少钱,而在于让投资者相信"重型火箭炮"可以随时发动.

如果要彰显不惜一切代价的决心,欧洲央行若设定购债规模上限,或明确表态将把债券收益率(殖利率)限定在某一水平,效果就不会很好.

若有任何迹象显示魏德曼持反对意见,计划的效果就会打个折扣,正如当年德国央行前任总裁韦伯从一开始就反对SMP而造成的影响一样.

德拉吉上周称,德国央行总裁对该计划持保留意见,但魏德曼本人未公开表态.

内幕人士称,德国央行新一届决策者是和以往不同的一类人.接任韦伯的魏德曼和执委亚斯穆森更务实,也更讲究策略.

"德国央行对这一切的反应非常慎重,让我感到惊喜.我原以为他们的反应会更激烈一点,"德意志银行分析师Gilles Moec说.

"他们要做的就是说这件事很危险,但在表达'我不喜欢'和大发脾气之间,还是有巨大差别的."

现在德国央行在欧洲央行委员会内也更加孤立了.2010年时,与它一道反对SMP的还有北欧成员,但在上周只有魏德曼一个人表达对新公债购买计划持保留意见.

法国央行总裁暨欧洲央行管理委员会成员诺亚,周四否认内部存在严重分歧的说法.

"丝毫不要怀疑全行委员会的决心和它在职权范围内行动能力,"他在接受Le Point杂志的专访时表示.

浏览西班牙和意大利公债与德国公债利差图表,请点选(link.reuters.com/vur47s)

浏览欧洲央行公债购买图表,请点选(link.reuters.com/gyv34s)

**放弃优先债权人地位**

不过,为了赢得内部怀疑派人士的支持,德拉吉已经同意,只有这些国家先向欧洲纾困基金求助,欧洲央行才会出手干预,并且只购买短期公债,而欧洲纾困基金会为救助设置条件,这使欧洲央行在行动之前就已经束手束脚.

此外,欧洲央行希望等到德国宪法法院对欧洲的永久纾困基金--欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)做出裁决之后再采取行动.欧洲央行希望成员国政府申请动用纾困基金,作为欧洲央行行动的前提.德国宪法法院将在9月12日宣布德国通过ESM是否合法.

另一个要解决的难题是,欧洲央行拥有优先债权人地位的印象.

欧洲央行未同意参与今年春季希腊的债务重组,成为比民间投资者"更优先的"债权人,并令后者愈加担忧自己会在未来债务重组中蒙受更大损失.

因此,民间投资者已开始规避欧元区二线国家的债券.

德拉吉在8月2日表示,"民间投资者对(欧洲央行优先债权人地位)的担忧将得到解决",但如何解决并非易事.

对欧洲央行来说,除非是强制性的全盘债务重组,否则接受损失就像是直接为政府融资,可能会有损声誉.欧洲央行认为声誉是其宝贵的资产.

欧洲央行同时还担忧,若该问题没有得到解决,公共资金介入之际私人资金将会流出.而且,在有了希腊债务重组的例子后,要让市场相信未来不会发生更多债务减计似乎不太可能.

化解这一难题的方法之一是,让欧洲央行持有的债券资产获得欧洲援助基金的部分担保,这样就能弥补潜在损失.这么做的弊处则是会用掉援助基金的部分火力.

"首先,你需要确定此举不会耗尽欧洲金融稳定机构(EFSF)的全部救助能力,其次,欧洲央行要能承担超过EFSF的风险,"德银分析师Moec说."但这两方面都不明确,没有灵丹妙药."

另一个或许比较难以接受的方案,是让欧洲央行虽然晚人一步,但还是要承受希腊债务重组导致的损失.

欧元区官员上月告诉路透,欧洲决策者正在研究一些"最后机会"选项,好让希腊债务降低并留在欧元区,欧洲央行和成员国央行可能要接受持有的债券价值大幅缩水.[ID:nSB1694150]

在德拉吉进行口头干预之后,如果西班牙或意大利真的向欧元区纾困基金救助,有可能光只是欧洲央行威胁要大量买入公债,没有真的采取行动,就会降低他们的借款成本.

这可能是魏德曼希望看到的结果.

而德国央行的疑虑,只要不太高调,就可能成为一个有用的反制筹码,施压意大利与西班牙坚持进行改革,因为他们不能指望欧洲央行不顾一切持续买债.

"每个人都需要受点胁迫压力.德拉吉面临的压力,让他提出一个有力论点,欧洲央行无限量行动是行不通的,"智库Eurasia Group分析师Mujtaba Rahman和Carsten Nickel在一份报告中写道."这让欧洲央行能够持续施压于...债务成员国及债权成员国."