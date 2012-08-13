〔香港新股〕若获足够买需,光大银行将在9月中之前启动香港IPO--IFR

路透8月13日电---据汤森路透旗下IFR报导,若寻到足够买需，已于上海上市的中国光大银行(601818.SS)将在9月中之前启动香港上市交易。

消息人士透露，该行目前打算募集14亿美元，而非之前预期的16亿至18亿美元。

据闻，光大已经觅得10亿至12亿美元的基石和锚定投资需求，但还是希望在正式启动发行之前保证交易获得足额认购。

中金、光大融资、摩根士丹利(MS.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)任联席全球协调人，并与法巴(BNPP.PA)、中银国际、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)和申银万国一起担任联席主承销商.(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com)