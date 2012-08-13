〔香港新股〕若获足够买需,光大银行将在9月中之前启动香港IPO--IFR

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透8月13日电---据汤森路透旗下IFR报导,若寻到足够买需，已于上海上市的中国光大银行(601818.SS)将在9月中之前启动香港上市交易。
消息人士透露，该行目前打算募集14亿美元，而非之前预期的16亿至18亿美元。
据闻，光大已经觅得10亿至12亿美元的基石和锚定投资需求，但还是希望在正式启动发行之前保证交易获得足额认购。
中金、光大融资、摩根士丹利(MS.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)任联席全球协调人，并与法巴(BNPP.PA)、中银国际、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)和申银万国一起担任联席主承销商.(完)
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--整理 黄凯 ; 审校 林高丽
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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