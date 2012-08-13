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亚洲 | 2012年 8月 13日 星期一 08:14 BJT

〔日本股市〕小幅低开,因投资者缺乏买入理由

路透东京8月13日电---日股日经指数周一盘初下跌,尽管投资者憧憬进一步刺激措施,但受到缺乏买入理由和技术阻力强劲的压制.

日经指数.N225盘初小跌0.1%,至8,885.83点.东证股价指数.TOPX跌0.1%,至746.34点.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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