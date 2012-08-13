〔金砖国家〕8月10日股汇市收盘纵览

路透8月13日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月10日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌0.03%,报979.25点.

中国股市:沪综指周五微幅收低,终止此前连续五天涨势.日间中国公布明显逊于预期的7月进出口和信贷数据,加重经济基本面忧虑,但同时也加大了政策宽松预期,令股指呈现盘中拉锯格局.沪综指.SSEC收报2,168.814点,跌5.288点或0.24%.但全周累计收高1.69%,创逾两个月来最大单周涨幅.今日上海A股成交额降至608亿元人民币,上日为651亿元.[.SSCN]

香港股市:周五收低,受环球消费品出口及物流集团利丰(0494.HK)创纪录跌势拖累,不过大盘本周录得近一个月来最佳单周表现.此前利丰公布核心经营溢利意外衰退逾两成,令股价大跌.恒生指数.HSI收低0.7%,报20,136.1点,本周则升2.4%.恒生国企指数.HSCE收低0.6%,至9,905.2点,本周收高2.5%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五近收平,脱离上日创下的逾一个月高位,全天表现偏弱.中国最近公布的宏观经济和外贸数据均不及预期,隔夜非美元货币亦连续走弱,均拖累人民币今日表现.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水1,075点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4675元.[CNY/CN][ID:nSB1720350]

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印度股市:收盘近持平,因印度国家银行(SBI)和塔塔汽车的跌势抵消了Infosys等软件服务出口商的涨势.印度国家银行(SBI)和塔塔汽车因季度获利令人失望,股价下跌,而Infosys等个股受需求复苏的希望提振上涨.指标BSE指数.BSESN收跌0.02%,至17,557.74点,但本周上涨2.1%.[.BO][ID:nL4E8JA4TD]

印度汇市:收盘微跌,因全球风险资产继续承压.不过本周卢比四周来首次上涨,之前印度新任财长承诺要整固财政,并采取措施促进经济增长.印度卢比兑美元INR=D2收在55.28/29,上日收盘位为55.27/28.卢比本周上涨0.85%,为四周来首次上涨.[INR/][ID:nL4E8JA52R]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,427.330点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS跌1.3%至769.29点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.5%至31.8275;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.44%,报39.1841.

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巴西股市:收涨,因市场对欧洲和中国不久或将采取经济刺激政策扶助增长的预期升温.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收升0.82%至59,280.93点.[ID:nL2E8JAEIG]

巴西汇市:巴西雷亚尔收盘几无变动,即便之前中国公布的疲弱出口数据暗示全球经济正在放缓,因投资者在考虑中国推出经济刺激措施的可能性.雷亚尔兑美元BRBYBRL=升0.07%,至2.0145.[ID:nL2E8JAJNP]

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南非股市:南非约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收涨0.25%,至31,330.12点,触及纪录收盘高位,并较2008年5月触及的上次高位高约15点.综合指数.JALSH也触及纪录收盘高位,收升0.23%至35,574.51.[.J][ID:nL6E8JAC3K]

南非汇市:南非兰特兑美元徘徊在上日触及的13周高点附近,因主要经济体或进一步宽松政策的乐观预期继续提供支撑.截至1609GMT,兰特兑美元ZAR=D3摆脱盘中低点8.17报8.0850,较上日收盘价微跌0.1%.[ZAR/][ID:nL6E8JACU7](完)