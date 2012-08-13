《全球主要国家债券发行预告》--8月13日-8月20日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透8月13日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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8/13 意大利 80亿欧元 2013年8月14日到期364天期BOT债券
8/13 0600 德国 40亿欧元 2013年2月13日到期的六个月期国库券
8/13 0120 日本 (约两个月期)贴现国库券
8/13 1530 美国 13周和26周期国库券
8/13 加拿大 30亿加元 2012年9月6日到期的国库券
8/14 1530 美国 四周期国库券
8/14 加拿大 95亿加元 2012年11月22日到期的98天期国库券
35亿加元 2013年1月31日到期的168天期国库券
35亿加元 2013年8月1日到期的350天期国库券
8/15 加拿大 34亿加元 2017年9月1日到期的五年期债券
8/15 0120 日本 一年期贴现国库券
8/16 西班牙 取消发债
8/16 英国 15亿英镑 票息4.5%,2034年到期公债
8/16 0120 日本 三个月期贴现国库券
8/17 英国 国库券
8/20 1530 美国 13周和26周期国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 戴素萍
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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