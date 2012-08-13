〔中国房地产〕今年前七个月保障房开工580万套,完成全年约八成计划--住建部

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京8月13日电---中国今年前七个月的保障房开工量已完成约八成的全年计划.来自住房和城乡建设部的数据显示,全国城镇保障性安居工程已新开工580万套.
刊登在住建部网站的新闻稿并称,同期基本建成360万套,完成投资6,600亿元人民币.
今年中国计划新开工城镇保障性安居工程700完套以上,基本建成500万套.去年中国已经实现开工建设1,000万套保障房的目标.
此外,针对近日媒体报导"中国保障房一半以上恐为福利分房"的说法,新华社援引住建部有关负责人予以反驳.其称,中国大规模实施保障性安居工程,广大城镇中低收入家庭住房困难得到解决.
中国房地产调控正处于关键阶段,中央强调要进一步巩固调控成果,促进房价合理回归.今年将继续搞好房地产市场调控和保障性安居工程建设.(完)
--发稿 苏丹; 审校 黄凯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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