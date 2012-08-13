〔中国房地产〕国务院楼市督查组定调从严,跨城市联网限购存在可能--报载

路透上海8月13日电---近期中国楼市出现回暖迹象,国务院楼市督查组定调从严,肯定与警示兼有.上海证券报周一援引接近督查组的人士称,如果房价反弹态势明朗,中央政府肯定会果断出手.而跨城市联网限购存在可能性.

住建部政策研究中心副主任王珏林表示,目前看房地产调控必须从严,且要长期持续.国务院房地产督查组的工作是"一石三鸟",其一督查现有政策的执行情况,对于全国有警戒作用,会让一些有意微调政策的城市就此打住;

其二防止政策执行可能存在弱化问题;其三则是了解上半年全国房地产的各个方面情况,为下半年的政策提供决策参考.

而另据记者此前从相关部委了解到信息看,房地产调控储备政策早已有之,适时而动无可置疑.

7月下旬,国务院先后派出8个督查组,对16个省(市)贯彻落实国务院房地产市场调控政策措施情况开展专项督查.此次督查的重点为:住房限购措施、差别化住房信贷政策、住房用地供应和管理、税收政策执行和征管等情况.

从已透出的情况看,国务院督查组对16个省市的楼市调控效果给予了肯定,但同时也给了湖南、湖北、河北、广东江门市四个省市存在的问题提出要求和建议.

上述人士并指出,国务院督查组的报告尚未成文,上述消息只是从各种渠道透露出来的一部分内容,官方目前并没有给出肯定各地楼市调控的结论.仅从已透露信息看,国务院督查组对湖南、湖北、河北、江门存在的问题,已经是毫不留情,直言不讳了.

此外,作为调控"红线"的限购政策未来仍有提升空间.上证报从有关渠道获悉,跨城市联网实施限购也存在可能性.王珏林指出,今后房地产调控从严的首要一条就是限购,各地绝不能松动,并且要长期执行.

同时,记者从一些部委了解到,其他方面的房地产调控储备政策也有空间.比如,对房地产的信贷闸门进一步收紧;土地方面,在增加土地供应的同时,继续加大对闲置土地的清理,进而挤压存量入市;税收方面,加快房地产税征收试点等.

更值得一提的是,在约谈之外,高悬的"问责"之槌有可能重重落下,对地方政府而言压力巨大.从一些地方政府的近期反映,已经能看出房地产调控始终从严的趋势.(完)