《中国报摘》--其他报纸重要消息8月13日

**上海证券报**

--一位接近中国国务院督查组的人士称,国务院楼市督查组之行就是定调"从严调控",如果房价反弹态势明朗,中央政府肯定会果断出手;而限购政策未来仍有提升空间,记者从有关渠道获悉,跨城市联网实施限购也存在可能性.

--中国建筑(601668.SS)发布1-7月经营情况简报,1-7月,公司建筑业务累计新签合同额5,776亿元人民币,同比增18.5%,较1-6月13.8%的增速有所提升;此外公司地产业务1-7月实现销售额678亿元,同比增19.6%.

**人民日报**

--中国生猪预警网首席分析师冯永辉说,从供需情况来看,今年的猪肉供应量还在小幅增加,但需求量由于经济增速下滑、部分民工返乡等原因的影响而有所下降,加之国外猪肉进口量增加,导致猪价难以回升.

--总投资16.4亿元的西藏藏中电网220千伏主网架暨墨竹工卡输变电工程周六在拉萨墨竹工卡县开工，该工程将新建220千伏线路596.2公里,新增变电容量60万千伏安,新增静止无功补偿总容量18万千乏,计划于2013年全部建成投运.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞/李文科; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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