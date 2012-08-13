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亚洲 | 2012年 8月 13日 星期一 08:53 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--8月13日-8月20日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月13日(一)

暂无重要经济事件.

8月14日(二)

暂无重要经济事件.

8月15日(三)

墨西哥城--墨西哥央行公布季度通胀报告.

8月16日(四)

安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议.

圣地亚哥--智利央行召开议息会议.

8月17日(五)

暂无重要经济事件.

8月20日(一)

暂无重要经济事件.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张明钧

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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