版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 13日 星期一 08:53 BJT

〔日本个股〕夏普考虑将海外工厂售予台湾鸿海--日经

路透东京8月11日电---日本经济新闻报导称,电视厂商夏普(6753.T)在考虑将生产液晶显示模块的海外工厂卖给台湾鸿海(2317.TW),该报导未注明消息来源.

报导称,夏普打算出售的工厂分别位于墨西哥、波兰、中国、马来西亚.

夏普最近在与鸿海就展开可能的资本合作进行谈判.但因夏普股价大跌至190日圆左右,谈判进程停滞,促使鸿海寻求调整协议条款.

鸿海3月同意以8.44亿美元购买夏普约十分之一的股份,合每股550日圆,为双方在LCD业务领域结盟的一部分.(完)

--编译 白云;审校 戴素萍

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐