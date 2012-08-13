〔日本个股〕夏普考虑将海外工厂售予台湾鸿海--日经

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透东京8月11日电---日本经济新闻报导称,电视厂商夏普(6753.T)在考虑将生产液晶显示模块的海外工厂卖给台湾鸿海(2317.TW),该报导未注明消息来源.
报导称,夏普打算出售的工厂分别位于墨西哥、波兰、中国、马来西亚.
夏普最近在与鸿海就展开可能的资本合作进行谈判.但因夏普股价大跌至190日圆左右,谈判进程停滞,促使鸿海寻求调整协议条款.
鸿海3月同意以8.44亿美元购买夏普约十分之一的股份,合每股550日圆,为双方在LCD业务领域结盟的一部分.(完)
--编译 白云;审校 戴素萍
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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